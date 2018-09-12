СК "Родник" обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве

ООО Самарский комбинат "Родник" (специализируется на производстве и продаже алкогольной продукции) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании себя банкротом. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным на Федресурсе СК "Родник" опубликовал еще в июне 2018 г., объясняя эти планы "наличием у него признаков банкротства".

Соответствующее заявление комбината в суд поступило в рамках рассмотрения другого иска о признании его банкротом. Речь идет о разбирательстве по требованию ООО "Промышленные технологии", которое настаивало на банкротстве "Родника" из-за задолженности в размере 1,6 млн рублей.

Заявление СК "Родник" о признании его банкротом планируется рассмотреть 25 сентября 2018 года. Получить комментарий генерального директора комбината Вячеслава Дормидонтова на момент публикации не удалось — он отказался от общения с Волга Ньюс, сославшись на занятость.

По данным ИАС Seldon Basis, 51% ООО СК "Родник" принадлежит АО "Актив", 49% — гендиректору ГК "Кристалл-Лефортово" Павлу Сметане. Правда, его доля находится в залоге у Любови Милеевой до полного расчета за нее. Отметим, прежде СМИ связывали СК "Родник" с депутатом губернской думы Александром Милеевым.

При этом, на рассмотрении самарского арбитража находится заявление Милеевой к Сметане о взыскании с него 100 млн руб. по договору купли-продажи доли в уставном капитале "Родника", а также встречный иск Павла Сметаны о признании этого договора недействительным. Пока решение по делу не принято.

Напомним, проблемы на Самарском комбинате "Родник" начались еще в 2014 году. Так, производство на заводе простаивало с конца февраля 2014 г. до середины 2016 г. после того, как во время проверки в здании рядом с ним было обнаружено более 1,2 млн выданных предприятию акцизных марок. Это стало причиной лишения комбината лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции, а также возбуждения нескольких уголовных дел (были прекращены в 2015 году).

Тем не менее в 2016 г. произошла смена руководства СК "Родник": должность гендиректора комбината занял Павел Сметана и спустя некоторое время предприятие получило лицензию на производство и поставку алкоголя. Работа на заводе была восстановлена.

Однако в 2018 г. стало известно о планах ГК "Кристалл-Лефортово" по приостановке производства на "Роднике" в связи с финансовыми проблемами. Спустя некоторое время после этого вновь сменился генеральный директор завода. Как сообщали местные СМИ, узнав о планах "Кристалл-Лефортово", самарские акционеры решили вернуть себе управление заводом.

27 марта 2018 г. гендиректором "Родника" стал экс-депутат городской думы Самары Вячеслав Дормидонтов. Как сообщали местные СМИ, в апреле он заявил о планах реанимировать производство на "Роднике" и сохранить его трудоваой коллектив.

Однако тогда же весной в Арбитражный суд Самарской области поступило первое заявление о признании предприятия банкротом — от ООО "Стекольная компания "Гелиос", которому "Родник" задолжал 11,4 млн рублей. Приозводство по этому иску было прекращено, но в июле аналогичное поступило от ООО "Промышленные технологии".

В августе 2018 г. прокуратура Советского района Самары сообщила о том, что у СК "Родник" выявлена задолженность по заработной плате перед 322 работниками на сумму свыше 52 млн рублей. После вмешательства надзорного органа долг перед сотрудниками был погашен.