СК "Родник" обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве

ООО Самарский комбинат "Родник" (специализируется на производстве и продаже алкогольной продукции) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании себя банкротом. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.
Сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным на Федресурсе СК "Родник" опубликовал еще в июне 2018 г., объясняя эти планы "наличием у него признаков банкротства".
Соответствующее заявление комбината в суд поступило в рамках рассмотрения другого иска о признании его банкротом. Речь идет о разбирательстве по требованию ООО "Промышленные технологии", которое настаивало на банкротстве "Родника" из-за задолженности в размере 1,6 млн рублей.
Заявление СК "Родник" о признании его банкротом планируется рассмотреть 25 сентября 2018 года. Получить комментарий генерального директора комбината Вячеслава Дормидонтова на момент публикации не удалось — он отказался от общения с Волга Ньюс, сославшись на занятость.
По данным ИАС Seldon Basis, 51% ООО СК "Родник" принадлежит АО "Актив", 49% — гендиректору ГК "Кристалл-Лефортово" Павлу Сметане. Правда, его доля находится в залоге у Любови Милеевой до полного расчета за нее. Отметим, прежде СМИ связывали СК "Родник" с депутатом губернской думы Александром Милеевым.
При этом, на рассмотрении самарского арбитража находится заявление Милеевой к Сметане о взыскании с него 100 млн руб. по договору купли-продажи доли в уставном капитале "Родника", а также встречный иск Павла Сметаны о признании этого договора недействительным. Пока решение по делу не принято.
Напомним, проблемы на Самарском комбинате "Родник" начались еще в 2014 году. Так, производство на заводе простаивало с конца февраля 2014 г. до середины 2016 г. после того, как во время проверки в здании рядом с ним было обнаружено более 1,2 млн выданных предприятию акцизных марок. Это стало причиной лишения комбината лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции, а также возбуждения нескольких уголовных дел (были прекращены в 2015 году).
Тем не менее в 2016 г. произошла смена руководства СК "Родник": должность гендиректора комбината занял Павел Сметана и спустя некоторое время предприятие получило лицензию на производство и поставку алкоголя. Работа на заводе была восстановлена.
Однако в 2018 г. стало известно о планах ГК "Кристалл-Лефортово" по приостановке производства на "Роднике" в связи с финансовыми проблемами. Спустя некоторое время после этого вновь сменился генеральный директор завода. Как сообщали местные СМИ, узнав о планах "Кристалл-Лефортово", самарские акционеры решили вернуть себе управление заводом.
27 марта 2018 г. гендиректором "Родника" стал экс-депутат городской думы Самары Вячеслав Дормидонтов. Как сообщали местные СМИ, в апреле он заявил о планах реанимировать производство на "Роднике" и сохранить его трудоваой коллектив.
Однако тогда же весной в Арбитражный суд Самарской области поступило первое заявление о признании предприятия банкротом — от ООО "Стекольная компания "Гелиос", которому "Родник" задолжал 11,4 млн рублей. Приозводство по этому иску было прекращено, но в июле аналогичное поступило от ООО "Промышленные технологии".
В августе 2018 г. прокуратура Советского района Самары сообщила о том, что у СК "Родник" выявлена задолженность по заработной плате перед 322 работниками на сумму свыше 52 млн рублей. После вмешательства надзорного органа долг перед сотрудниками был погашен.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.