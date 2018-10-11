Отпразднуй юбилейный Oсtober Beer Festival на "Балтике" в Самаре

20 октября завод "Балтика-Самара" приглашает совершеннолетних горожан вместе отпраздновать V Oсtober Beer Festival (18+). Гости узнают, как в России производят пиво по международным стандартам, и откроют секрет успеха "Балтики", которая с 1996 г. является лидером пивоваренного рынка страны.
В этом году организаторы решили рассказать о различных аспектах качества эталонного пива. В ходе интерактивных экскурсий под руководством профессионального гида гости компании отправятся в самое сердце пивоварен, чтобы увидеть все этапы создания янтарного напитка, узнают о международных успехах российских производителей, примут участие в специальном турнире Beer Quiz, посетят мастер-класс по правилам дегустации в финале маршрута и смогут лично убедиться в высоком качестве "балтийского" пива.
Вячеслав, участник October Beer Festival-2017: "У "Балтики" получилось создать атмосферу настоящего европейского фестиваля: музыка, костюмы, антураж, конкурсы и, конечно, пиво. Огромные танки, линии розлива, полная автоматизация — масштабы предприятия приводят в восторг! В Самаре это самый крупный и современный пивоваренный завод. Понравилось, что гид смогла ответить на все вопросы — такая компетенция и знание своего дела поражает. В общем, после того, как я сам все увидел своими глазами, в качестве "балтийского" пива уверен!"
Записаться на юбилейный Oсtober Beer Festival на "Балтике" в Самаре можно на сайте или по телефону
горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).
Внимание! Экскурсия на завод возможна только для совершеннолетних. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.