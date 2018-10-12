Строительство моста через Волгу должно начаться в 2019 году

Мост через Волгу в районе с. Климовка должны начать строить в 2019 году. Он вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который накануне утвердило правительство РФ.
Напомним, мост станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,7 км - сам мост.
На проектную документацию первого этапа мостового перехода протяженностью 11,1 км получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Также завершена разработка проекта планировки территории общей протяженностью 97 км, ведется процедура резервирования земельных участков.
В комплексном плане магистральной инфраструктуры указывается, что срок реализации проекта - 2019-2023 годы, а путь между Москвой и Самарой по новой дороге сократиться в два раза - с 16 до 8 часов.
Стоимость строительства только моста оценивается в 42 млрд рублей.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.