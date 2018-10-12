Строительство моста через Волгу должно начаться в 2019 году

Мост через Волгу в районе с. Климовка должны начать строить в 2019 году. Он вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который накануне утвердило правительство РФ.

Напомним, мост станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,7 км - сам мост. На проектную документацию первого этапа мостового перехода протяженностью 11,1 км получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Также завершена разработка проекта планировки территории общей протяженностью 97 км, ведется процедура резервирования земельных участков. В комплексном плане магистральной инфраструктуры указывается, что срок реализации проекта - 2019-2023 годы, а путь между Москвой и Самарой по новой дороге сократиться в два раза - с 16 до 8 часов. Стоимость строительства только моста оценивается в 42 млрд рублей.