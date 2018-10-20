Директором по продажам GM-АвтоВАЗ назначена Анастасия Вишнякова

Глава омской группы компаний "Альянс" Анастасия Вишнякова 15 октября назначена директором по продажам GM-АвтоВАЗ, производителя и дистрибьютора автомобилей Chevrolet Niva в России, пишет ksonline.ru.

Информацию о назначении была отражена в рассылке, которую получили дилеры завода. Актуальность этих данных подтвердила и сама Анастасия Вишнякова.

До недавнего времени Вишнякова занимала пост главы группы компаний "Альянс". В этом году предприятию исполнилось 28 лет. Оно объединило в себе дилерские центры "Западно-Сибирский Альянс", "Сибирь Моторс", "Сибирь Плюс". На сегодня предприятия ГК "Альянс" являются официальными дилерами General Motors, GM-АвтоВАЗ, УАЗ в Омской области.