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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подключило после реконструкции участки нефтепроводов в Самарской области

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты АО "Транснефть - Приволга" завершили подключение к магистральному нефтепроводу (МН) Бугуруслан — Сызрань двух участков линейной части общей протяженностью 22,9 км в Самарской области.

Работы проводились в период с 16 по 19 октября в ходе плановой 72-часовой остановки нефтепровода на участке от 0 км МН Бугуруслан — Сызрань до нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кротовка". В рамках реконструкции специалисты Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) подключили к МН два построенных участка протяженностью 5,5 км и 17,4 км.

Реконструкция МН Бугуруслан — Сызрань на данных участках началась в апреле 2018 года. За это время были выполнены сварочно-монтажные, изоляционно-укладочные, земляные работы, проведены гидроиспытания и профилеметрия новых участков. Смонтирована вдольтрассовая линия электрохимзащиты, проведены работы по монтажу технологических колодцев и стоек контрольно-измерительных приборов.

Кроме того, в указанный период выполнено подключение подводящего нефтепровода от МН Бавлы — Куйбышев к Новокуйбышевскому НПЗ протяженностью 3,71 км. Работы проводились во время плановой остановки на участке "Кротовка — Новокуйбышевский НПЗ". Одновременно был выполнен комплекс работ по подключению построенных участков технологических трубопроводов НПС "Кротовка".

В плановых мероприятиях были задействованы бригады центральных ремонтных служб Самарского и Бугурусланского РНУ.

Работы по подключению участков выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в плановые сроки.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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