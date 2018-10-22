АО "Транснефть - Приволга" подключило после реконструкции участки нефтепроводов в Самарской области

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" завершили подключение к магистральному нефтепроводу (МН) Бугуруслан — Сызрань двух участков линейной части общей протяженностью 22,9 км в Самарской области.

Работы проводились в период с 16 по 19 октября в ходе плановой 72-часовой остановки нефтепровода на участке от 0 км МН Бугуруслан — Сызрань до нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кротовка". В рамках реконструкции специалисты Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) подключили к МН два построенных участка протяженностью 5,5 км и 17,4 км.

Реконструкция МН Бугуруслан — Сызрань на данных участках началась в апреле 2018 года. За это время были выполнены сварочно-монтажные, изоляционно-укладочные, земляные работы, проведены гидроиспытания и профилеметрия новых участков. Смонтирована вдольтрассовая линия электрохимзащиты, проведены работы по монтажу технологических колодцев и стоек контрольно-измерительных приборов.

Кроме того, в указанный период выполнено подключение подводящего нефтепровода от МН Бавлы — Куйбышев к Новокуйбышевскому НПЗ протяженностью 3,71 км. Работы проводились во время плановой остановки на участке "Кротовка — Новокуйбышевский НПЗ". Одновременно был выполнен комплекс работ по подключению построенных участков технологических трубопроводов НПС "Кротовка".

В плановых мероприятиях были задействованы бригады центральных ремонтных служб Самарского и Бугурусланского РНУ.

Работы по подключению участков выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в плановые сроки.