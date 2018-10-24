АвтоВАЗ перестал выпускать Nissan Almera

Седан Nissan Almera, с 2013 г. собиравшийся на АвтоВАЗе, больше не выпускается в России, сообщает портал kolesa.ru.
Последний экземпляр модели сошёл с конвейера автозавода на прошлой неделе.
По словам директора по связям с общественностью российского представительства Nissan Романа Скольского, долгосрочная стратегия развития бренда в РФ предполагает укрепление позиций в сегменте кроссоверов и внедорожников.
В период с января по сентябрь 2018 года дилеры Nissan реализовали 11 216 экземпляров Almera. Этот результат на 2,4% меньше по сравнению с показателем первых девяти месяцев 2017 года (всего за прошлый год реализовано 15 780 машин). Пиковым для модели был 2014 год, когда россияне купили 46 225 автомобилей, однако уже в 2015-м продажи сократились на 43,8% (на фоне падения всего авторынка на 35,7%).
В российском офисе отметили, что количества автомобилей, оставшихся на складах, при сохранении текущего уровня спроса юудет достаточно для поддержания продаж до весны 2019 года.
Произведенные в Тольятти Nissan Almera продаются не только на территории РФ, их также экспортируют на рынки Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Украины. В общей сложности с 2013-го по 2018 год было выпущено около 138 тысяч единиц модели.
На вопрос о том, продолжит ли Nissan сотрудничать с АВТОВАЗом, представитель компании не ответил. Напомним, в Тольятти ещё выпускают седан Datsun on-DO и хэтчбек mi-DO — эта марка принадлежит компании Nissan. Выпуск построенных на базе Lada Granta и Kalina моделей бренда Datsun по-прежнему продолжается.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.