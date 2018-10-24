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Транспорт Транспорт и связь

У ФАС возникли вопросы по подводу передачи самарских автобусов в аренду

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении главы Самары, городских департамента управления имуществом, департамента транспорта, МП "Пассажиравтотранс" и ООО "СамараАвтоГаз" возбуждено дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства, сообщается в решении регионального УФАС.

По мнению антимонопольщиков, о передаче ООО "СамараАвтоГаз" в аренду имущества МП "Пассажиравтотранс" договорились без проведения торгов.

Напомним, в начале апреля 2018 года "СамараАвтоГазу" передали 134 автобуса. 17 апреля департамент транспорта по итогам запроса котировок заключил с компанией муниципальный контракт на перевозки по 33 маршрутам.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла ноль рублей. При этом максимальная цена, указанная в извещении, отличалась от цифры в закупке — 0,1 рубля.

Для определения этой величины департамент транспорта направлял запросы в адрес МП "Пассажиравтотранс", ООО "СамараАвтоГаз", ООО "Шоссе" и ООО "Рейс". В запросе указывалось, что плату за проезд пассажиров и провоз багажа перевозчик оставляет себе. Компании передали в департамент предложение о начальной цене в ноль рублей. При этом все они, номинально подконтрольны одному лицу — Андрею Софронову. МП же ответ на запрос не представило.

УФАС считает, что ООО "СамараАвтоГаз" были предоставлены преимущества при заключении договоров аренды, так как ему дали право отказаться от приемки неисправных автобусов и уменьшать цену договора, что не предусмотрено аукционной документацией. Кроме того, с компанией был заключен договор аренды транспорта без проведения торгов.

Мэрия Самары отреагировала на решение ФАС сообщением о том, на 24 октября никаких документов по вопросу возбуждения дела им не поступало. "Как только появятся официальные бумаги, они будут внимательно изучены, после чего можно будет давать содержательные комментарии", — сказали в администрации.

ООО "СамараАвтоГаз", по данным ИАС Seldon Basis, действует с 2004 года. В мае этого года директором стал Александр Бугаков. 50% ООО принадлежит Артему Базову, столько же — Софронову. Выручка по итогам 2017 года составила 631 млн руб., чистая прибыль — 85 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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