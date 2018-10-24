У ФАС возникли вопросы по подводу передачи самарских автобусов в аренду

В отношении главы Самары, городских департамента управления имуществом, департамента транспорта, МП "Пассажиравтотранс" и ООО "СамараАвтоГаз" возбуждено дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства, сообщается в решении регионального УФАС.

По мнению антимонопольщиков, о передаче ООО "СамараАвтоГаз" в аренду имущества МП "Пассажиравтотранс" договорились без проведения торгов.

Напомним, в начале апреля 2018 года "СамараАвтоГазу" передали 134 автобуса. 17 апреля департамент транспорта по итогам запроса котировок заключил с компанией муниципальный контракт на перевозки по 33 маршрутам.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла ноль рублей. При этом максимальная цена, указанная в извещении, отличалась от цифры в закупке — 0,1 рубля.

Для определения этой величины департамент транспорта направлял запросы в адрес МП "Пассажиравтотранс", ООО "СамараАвтоГаз", ООО "Шоссе" и ООО "Рейс". В запросе указывалось, что плату за проезд пассажиров и провоз багажа перевозчик оставляет себе. Компании передали в департамент предложение о начальной цене в ноль рублей. При этом все они, номинально подконтрольны одному лицу — Андрею Софронову. МП же ответ на запрос не представило.

УФАС считает, что ООО "СамараАвтоГаз" были предоставлены преимущества при заключении договоров аренды, так как ему дали право отказаться от приемки неисправных автобусов и уменьшать цену договора, что не предусмотрено аукционной документацией. Кроме того, с компанией был заключен договор аренды транспорта без проведения торгов.

Мэрия Самары отреагировала на решение ФАС сообщением о том, на 24 октября никаких документов по вопросу возбуждения дела им не поступало. "Как только появятся официальные бумаги, они будут внимательно изучены, после чего можно будет давать содержательные комментарии", — сказали в администрации.