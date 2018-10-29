В селе Мочалеевка коллектив молодых аграриев планирует организовать выпуск халяльной продукции

СХП "Восток" занимается растениеводством, первичной переработкой семян подсолнечника и включилось в работу по строительству убойного цеха, который может быть запущен уже в следующем году.

Созданное в 2005 году СХП "Восток" вдохнуло новую жизнь в село Мочалеевка, которое процветало в советское время, но, как и многие сельские поселения, пришло в упадок в пору лихолетья 90-х годов. В лучшие годы земельный фонд колхоза составлял 2700 гектаров, затем пайщики стали выходить из сельхозорганизации и отправляться в "свободное плавание". В новое время сельхозпредприятие постепенно возвращает сельхозземли в обработку, и сегодня объем обрабатываемых площадей составляет 2500 гектаров.

"Наши пайщики поверили в нас и возвращают земли, сдавая их нам в долгосрочную аренду, — пояснил директор ООО СХП "Восток" Ренат Искандаров (на фото). — В ближайший год-два объем посевных площадей планируется довести до 3000 гектаров".

Как рассказал глава хозяйства, сегодня производственную деятельность сельхозпредприятие "Восток" ведет по двум направлениям — растениеводство и переработка. В структуре посевов 2/3 составляют зерновые культуры (озимая пшеница и яровой ячмень) и 1/3 подсолнечник.

В хозяйстве трудятся более 20 человек, а на весенние полевые работы и в пору уборочной страды к ним присоединяется еще порядка 10 человек. За последние годы хозяйство было укомплектовано современной сельхозтехникой — появились новые комбайны, трактора и грузовой автотранспорт.

"Мы стараемся не отставать от времени и внедряем новые агротехнологии, часть нашей техники оснащена спутниковой навигацией, что позволяет снижать затраты на сельхозпроизводство, — отмечает Ренат Искандаров. — Первостепенное значение для нас имеет соблюдение севооборота, использование удобрений и забота о сохранении плодородия почвы. Мы не забываем дедовских методов вспашки земли, но вместе с тем экспериментируем с новыми методиками земледелия".

Перерабатывающие мощности предприятия позволяют калибровать семена подсолнечника на специальном оборудовании, которое было закуплено при поддержке районных властей. Крупные семечки фасуются в мешки и реализуются предприятиям, которые производят из них конечный продукт. "У нас грандиозные планы по дальнейшему развитию хозяйства, — сообщил Ренат Искандаров. — Команда у нас молодая, жадная до работы. Мы хотим показать, что на земле можно работать с высокой результативностью".

В прошлом году на базе предприятия был создан сельхозкооператив "Иттихад", что в переводе с арабского обозначает союз единомышленников. В ближайшем будущем компаньоны планируют построить убойный цех по выпуску продукции в соответствии со стандартами халяль.

"С давних времен село Мочалеевка славилось своей мясной продукцией. Сегодня мы хотим возродить производство и создать бренд "Мочалеевское мясо", — рассказал Ренат Искандаров. — В этом начинании нас поддерживают муфтият Самарской области и почетные аксакалы, а также областной Минсельхоз, администрация Похвистневского района и ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Средняя Волга". Я думаю, что в первом полугодии 2019 года мы сможем запустить новое производство. Для нас это не только бизнес, но и социальная поддержка села. Мы принимаем активное участие в жизни сельского поселения".

СХП "Восток" не раз оказывало содействие в проведении различных мероприятий в Мочалеевке, с участием сельхозпредприятия был отремонтирован спортзал в сельской школе. Как подчеркивают молодые аграрии, они и впредь будут оказывать посильную помощь в развитии и процветании родного села.