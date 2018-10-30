Самарские предприятия "Роснефти" стали ключевыми экспонентами XII выставки "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

С 23 по 25 октября в Самаре прошла XII Международная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". Центральное место традиционно заняла объединенная экспозиция НК "Роснефть", где были представлены 11 дочерних обществ компании, работающих на территории Самарской области.

Международная специализированная выставка прошла в выставочном центре "ЭКСПО-Волга" в 12-й раз и стала одним из центральных выставочных мероприятий года. В ней традиционно приняли участие ведущие предприятия нефтехимического комплекса Самарской области, который занимает шестое место в России по добыче нефти и второе место — по объемам ее переработки.

Спонсором выставки выступило АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть".

"Выставка "Нефтепереработка. Нефтедобыча. Химия" — состоявшаяся авторитетная площадка, которая позволяет обмениваться взглядами, идеями, накопленным научным потенциалом, и, самое главное, — устанавливать деловые контакты между предприятиями", — подчеркнул министр промышленности и технологий Самарской области Михаил Жданов, обращаясь к участникам и гостям форума.

Из 32 участников выставки 11 — дочерние общества НК "Роснефть", работающие на территории Самарской области. Они представили свои достижения на объединенной экспозиции под девизом "Роснефть" — на благо России", которая сразу оказалась в центре внимания.

Единой сплоченной командой выступили АО "Самаранефтегаз", АО "Куйбышевский НПЗ", АО "Новокуйбышевский НПЗ", АО "Сызранский НПЗ", АО "Отрадненский ГПЗ", АО "Нефтегорский ГПЗ, АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок", АО "Самаранефтепродукт", а также недавно созданный филиал ООО "РН-Аэро" в Самаре. Научное направление представляло ООО "СамараНИПИнефть".

Ключевая тема экспозиции — контроль качества единой цепочки производства от добычи углеводородного сырья до конечной продукции — моторного, авиационного топлива, современных смазочных материалов, широкого спектра продуктов нефтехимического производства.

Центром экспозиции стал стенд в образе автозаправочной станции НК "Роснефть". Здесь был представлен реальный, "боевой" спортивный автомобиль "Лада Веста", участвовавший в автогонках. Высокие спортивные результаты, продемонстрированные гонщиками на этой машине, неразрывно связаны с тем, что его заправляли топливом последнего поколения, которое производится в Самарской области — в АО "Куйбышевский НПЗ", АО "Новокуйбышевский НПЗ" и АО "Сызранский НПЗ". А в двигателе и трансмиссии спортивной "Весты" — масла серии ROSNEFT производства ООО "НЗМП".

В деловой программе выставки "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" — многочисленные дискуссии, круглые столы по самым актуальным вопросам развития нефтяной и химической индустрии. Главным ее итогом для предприятий НК "Роснефть" стал обмен опытом в области разведки, добычи, транспортировки и хранения нефти и газа, технологий ее переработки и производства нефтехимической продукции, автоматизации производственных процессов, охране труда и подготовки кадров.