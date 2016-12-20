Суд отказал АвтоВАЗагрегату в признании прекращенными договоров залога имущества с Новикомбанком

Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска ОАО "АвтоВАЗагрегат" к АО АКБ "Новикомбанк" о признании прекращенными договоров залога, пишет "Коммерсантъ". Информация об этом опубликована в КАД ВАС. Однако в материалах дела не поясняется, о каких именно договорах залога идет речь.
Напомним, АвтоВАЗагрегат в настоящее время находится в последней стадии банкротства - конкурсном производстве. Завод, некогда являвшийся крупнейшим поставщиком АвтоВАЗа, остановил производство в июле 2015 года. Тольяттинское предприятие занималось выпуском сидений, глушителей, трубок тормозной и топливной систем, а также другой продукции. По данным "СПАРК-Интерфакс", АвтоВАЗагрегат на 41,39% принадлежит "КопперБерг Лтд" с Британских Виргинских островов, 22,57% - у Балашихинской топливной компании.
В мае 2015 г. АвтоВАЗ планировал выкупить мощности АвтоВАЗагрегата по выпуску сидений, но в августе прекратил переговоры, так как компания "нарушила обязательства по поставкам". В сентябре АвтоВАЗ расторг договор с бывшим поставщиком. Однако АвтоВАЗагрегат остановил производство еще раньше - в июле. В то же время в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве предприятия обратилось ульяновское ООО "Майор", которому АвтоВАЗагрегат задолжал 2 млн руб. (позже арбитраж произвел замену на правопреемника - ООО "САК"). В начале апреля этого года кредиторы завода проголосовали за введение на предприятии процедуры конкурсного производства.
Крупнейшим кредитором АвтоВАЗагрегата является АО АКБ "Новикомбанк" (38,61%, по данным "Спарк-Интерфакс", принадлежит ГК "Ростех", 46,16% - АО "Рособоронэкспорт"). Сумма его требования к заводу составляет 1,96 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. обеспечены залогом имущества должника, в числе которого недвижимость, оборудование, а также акции подконтрольного АвтоВАЗагрегату башкирского ОАО "БелЗАН". Последнее служит основным производителем крепежных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий АвтоВАЗа и КамАЗа.
За январь-сентябрь текущего года БелЗАН получил 66,78 млн руб. чистой прибыли по РСБУ, сообщается в отчетности завода. Это в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (8,26 млн рублей).
Помимо Новикомбанка в реестр кредиторов завода включены требования более 50 компаний на общую сумму свыше 445 млн рублей.
Гендиректор АвтоВАЗагрегата Виктор Козлов является фигурантом четырех уголовных дел, в том числе о невыплате зарплаты работникам предприятия. Долги по ней превышали 100 млн руб., пока к проблемам завода не подключились областные власти. Как сообщала в начале декабря прокуратура Самарской области, задолженность АвтоВАЗагрегата перед сотрудниками в настоящее время составляет более 46 млн рублей.
Арбитражный управляющий завода Юлия Жаркова комментировать разбирательство с "Новикомбанком" отказалась. Она не стала уточнять, о каких именно договорах залога шла речь в иске предприятия. В "Новикомбанке" также получить комментарий не удалось - на запрос "Ъ" не ответили.
По мнению управляющего партнера адвокатского бюро RBL Дмитрия Самигуллина, это разбирательство, вероятнее всего, связано с делом о банкротстве АвтоВАЗагрегата. "На мой взгляд, это, в первую очередь, связано с тем, что залоговые кредиторы имеют значительно больше прав, чем обычные", - рассказывает Дмитрий Самигуллин. Более того, банк имеет право получить 80% из суммы вырученных средств преимущественно перед основными кредиторами, обычные залоговые кредиторы - 70%, уточнил адвокат. По мнению господина Самигуллина, должник и другие кредиторы заинтересованы в возможном прекращении залогового права.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.