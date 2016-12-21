На АвтоВАЗе обсудили механизмы эффективного взаимодействия с отечественными комплектаторами

Во вторник, 20 декабря, в Тольятти прошло совещание под руководством заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Алсу Гайнутдиновой и президента ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мора по вопросу поставок автокомпонентов.

Участники совещания обсудили перечень мероприятий, необходимых для дальнейшего выстраивания отношений, способствующих укреплению кооперационных связей. Было особо отмечено, что процедура отбора поставщиков должна проводиться на равных, конкурентных условиях для российских и иностранных производителей.

Алсу Гайнутдинова обратила внимание участников совещания, что в соответствии с поручением главы государства Минпромторгом России разрабатывается новая стратегия развития автомобильной промышленности.

В ней будут предусмотрены конкретные механизмы определения уровня локализации автомобилей и автокомпонентов, а также меры предоставления господдержки с исполнением установленных показателей.

Она также обозначила, что заинтересованным предприятиям необходимо начинать работу уже сейчас, не дожидаясь выхода регламентирующих документов.

Напомним, 24 ноября состоялась встреча Михаила Бабича и Николя Мора, на которой обсуждались перспективы развития завода и расширение взаимодействия с отечественными поставщиками.

Было отмечено, что одной из основных задач для предприятия в современных экономических условиях является повышение уровня локализации производства автомобилей и недопустимость необоснованного замещения российских поставщиков зарубежными компаниями.

По итогам встречи достигнуты договоренности о создании специальной рабочей группы, в которую войдут руководство АвтоВАЗа, представители аппарата полпреда, правительства Самарской области и предприятий округа для выработки конкретных предложений по повышению эффективности взаимодействия между ПАО "АвтоВАЗ" и отечественными поставщиками комплектующих.