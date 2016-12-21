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На АвтоВАЗе обсудили механизмы эффективного взаимодействия с отечественными комплектаторами

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 декабря, в Тольятти прошло совещание под руководством заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Алсу Гайнутдиновой и президента ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мора по вопросу поставок автокомпонентов.

Фото: pfo.gov.ru

Участники совещания обсудили перечень мероприятий, необходимых для дальнейшего выстраивания отношений, способствующих укреплению кооперационных связей. Было особо отмечено, что процедура отбора поставщиков должна проводиться на равных, конкурентных условиях для российских и иностранных производителей.

Алсу Гайнутдинова обратила внимание участников совещания, что в соответствии с поручением главы государства Минпромторгом России разрабатывается новая стратегия развития автомобильной промышленности.

В ней будут предусмотрены конкретные механизмы определения уровня локализации автомобилей и автокомпонентов, а также меры предоставления господдержки с исполнением установленных показателей.

Она также обозначила, что заинтересованным предприятиям необходимо начинать работу уже сейчас, не дожидаясь выхода регламентирующих документов.

Напомним, 24 ноября состоялась встреча Михаила Бабича и Николя Мора, на которой обсуждались перспективы развития завода и расширение взаимодействия с отечественными поставщиками.

Было отмечено, что одной из основных задач для предприятия в современных экономических условиях является повышение уровня локализации производства автомобилей и недопустимость необоснованного замещения российских поставщиков зарубежными компаниями.

По итогам встречи достигнуты договоренности о создании специальной рабочей группы, в которую войдут руководство АвтоВАЗа, представители аппарата полпреда, правительства Самарской области и предприятий округа для выработки конкретных предложений по повышению эффективности взаимодействия между ПАО "АвтоВАЗ" и отечественными поставщиками комплектующих.

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