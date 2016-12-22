Олег Машковцев принял участие в конференции поставщиков ПАО "АвтоВАЗ"

В среду, 21 декабря, в Тольятти состоялась ежегодная конференция поставщиков ПАО "АвтоВАЗ". В мероприятии по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича принял участие помощник полпреда Олег Машковцев.

В своем выступлении он отметил: "Развитие автокомпонентной отрасли возможно только в условиях перехода на долгосрочные контракты с автопроизводителями, позволяющими осваивать новые виды продукции, планировать техническое перевооружение, проводить импортозамещение технологий. Важнейшим условием для этого должно стать повышение уровня локализации, расширение взаимодействия с отечественными поставщиками".

Олег Машковцев подчеркнул, что аппарат полномочного представителя уделяет особое внимание развитию ситуации в автомобилестроении. Он напомнил, что по итогам ноябрьской встречи Михаила Бабича с Николя Мором были достигнуты договоренности о формировании специальной рабочей группы с участием руководства ПАО "АвтоВАЗ", представителей аппарата полпреда, правительства Самарской области и предприятий округа для выработки конкретных предложений по повышению эффективности взаимодействия автопроизводителя и комплектаторов.

Первое совещание в таком формате прошло на АвтоВАЗе накануне, 20 декабря. По словам помощника полпреда, в ходе этой встречи были намечены шаги по реализации совместных мероприятий. Принят ряд принципиальных решений.

В частности, ПАО "АвтоВАЗ" взяло на себя обязательство представить поставщикам единый порядок закупок с учетом одинаковых условий для отечественных и зарубежных компаний. Также определились в необходимости информирования поставщиков по номенклатуре планируемых закупок.

При этом, как отметил Олег Машковцев, контракты должны быть долгосрочными либо на жизненный цикл проекта, что позволит поставщикам вести НИОКР, своевременно выполнять техническое перевооружение производств, тем самым обеспечивая свое развитие. Подобные встречи решено проводить в ежемесячном режиме.

В конференции поставщиков приняли участие президент ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мор, заместитель председателя правительства - министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков, руководители компаний - производителей автокомпонентов и материалов, действующие поставщики АвтоВАЗа.

В ходе совещания рассмотрены вопросы стратегии автогиганта и создания конкурентоспособной базы поставщиков автокомпонентов, а также обеспечения бесперебойности поставок и повышения качества комплектующих.