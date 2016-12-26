На АвтоВАЗе закрылся цех по выпуску трехдверной "Нивы"

На АвтоВАЗе закрыли 62 производственный корпус в котором с 1977 г. собирали трехдверную Lada 4×4 ("Ниву"), сообщает rusautomobile.ru.

Производство трехдверной Lada 4×4 планируют перенести в 2017 г. на третью нитку главного конвейера, где сейчас выпускаются пятидверная Lada 4×4 и седан Priora.

Что будет с высвободившимися площадями 62-го корпуса в настоящее время неизвестно. По информации издания, там могут организовать участок изготовления штамповой оснастки.