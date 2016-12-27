Конвейер GM-АвтоВАЗ остановлен с 27 декабря по 8 января

В соответствии с производственным графиком конвейер GM-АвтоВАЗ будет остановлен с 27 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. включительно, сообщает официальный сайт компании.

В период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования.

Начиная с 9 января конвейер СП возобновит работу.