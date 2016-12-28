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Законотворчество Экономическая политика

Самарской губдумой приняты изменения в закон о господдержке кадров АПК

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании губернской думы 27 декабря зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов представил поправки в региональный закон "О государственной поддержке кадрового потенциала АПК".

Документ принят в двух чтениях.

С 1 января этого года молодым специалистам предоставляется финансовая помощь. Ее могут получить, в частности, и те, кто зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя — главы крестьянско-фермерского хозяйства.

Но в действующем законе о господдержке понятие "молодой специалист" содержит только признак регистрации.

Согласно поправкам, предложено уточнить, что право на получение такой поддержки имеет не просто молодой специалист, а ИП — глава КФХ, работающий на территории Самарской области.

При этом хозяйство должно быть единственным местом работы фермера.

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Сергей Лапшин 29 ноября 2016 11:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Клавдия Латышева 23 июня 2015 04:58 В Самаре увеличат расстояние между точками продажи спиртного и соцобъектами до 100 метров

И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

Евгений Сапунов 17 апреля 2015 07:59 Доходы облбюджета-2015 могут увеличиться на 2,55 млрд рублей

а могут и НЕ увеличиться...

Папа Римский 04 декабря 2014 17:13 Общественная комиссия губдумы поддержала запрет на строительство на месте сожженных домов

Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???

Александр Ридель 27 октября 2014 21:29 Муниципалитетам рекомендуют установить ставку налога на имущество в 0,3% от кадастровой стоимости

Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!

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