Самарской губдумой приняты изменения в закон о господдержке кадров АПК

На заседании губернской думы 27 декабря зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов представил поправки в региональный закон "О государственной поддержке кадрового потенциала АПК".

Документ принят в двух чтениях.

С 1 января этого года молодым специалистам предоставляется финансовая помощь. Ее могут получить, в частности, и те, кто зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя — главы крестьянско-фермерского хозяйства.

Но в действующем законе о господдержке понятие "молодой специалист" содержит только признак регистрации.

Согласно поправкам, предложено уточнить, что право на получение такой поддержки имеет не просто молодой специалист, а ИП — глава КФХ, работающий на территории Самарской области.

При этом хозяйство должно быть единственным местом работы фермера.