Самарской губдумой приняты изменения в закон о господдержке кадров АПК

На заседании губернской думы 27 декабря зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов представил поправки в региональный закон "О государственной поддержке кадрового потенциала АПК".
Документ принят в двух чтениях.
С 1 января этого года молодым специалистам предоставляется финансовая помощь. Ее могут получить, в частности, и те, кто зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя — главы крестьянско-фермерского хозяйства.
Но в действующем законе о господдержке понятие "молодой специалист" содержит только признак регистрации.
Согласно поправкам, предложено уточнить, что право на получение такой поддержки имеет не просто молодой специалист, а ИП — глава КФХ, работающий на территории Самарской области.
При этом хозяйство должно быть единственным местом работы фермера.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!