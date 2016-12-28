Госкорпорация "Ростех" конвертирует в акции весь долг АвтоВАЗа в 51 млрд рублей, сообщает autostat.ru со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

Скупка акций пройдет в рамках второго этапа докапитализации автогиганта.

"Кроме "Ростеха" заем АвтоВАЗа также конвертирует альянс Renault-Nissan. Альянс купит акций на 34 млрд рублей. После сделки у Alliance Rostec Auto B.V. (владеющего на данный момент 74,51% акций Автогиганта) будет "около 95%" АвтоВАЗа, а у "Ростеха" сохранится блокирующий пакет. На этом процесс рекапитализации будет завершен", — пояснил изданию Чемезов.

Напомним, в конце декабря ПАО "АвтоВАЗ" завершило размещение 2,9 млрд акций в рамках допэмиссии, при этом было привлечено 26,1 млрд руб., это стало первым шагом в реализации плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд рублей.