Госкорпорация "Ростех" конвертирует в акции весь долг АвтоВАЗа в 51 млрд рублей, сообщает autostat.ru со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.
Скупка акций пройдет в рамках второго этапа докапитализации автогиганта.
"Кроме "Ростеха" заем АвтоВАЗа также конвертирует альянс Renault-Nissan. Альянс купит акций на 34 млрд рублей. После сделки у Alliance Rostec Auto B.V. (владеющего на данный момент 74,51% акций Автогиганта) будет "около 95%" АвтоВАЗа, а у "Ростеха" сохранится блокирующий пакет. На этом процесс рекапитализации будет завершен", — пояснил изданию Чемезов.
Напомним, в конце декабря ПАО "АвтоВАЗ" завершило размещение 2,9 млрд акций в рамках допэмиссии, при этом было привлечено 26,1 млрд руб., это стало первым шагом в реализации плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд рублей.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.