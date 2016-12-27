АвтоВАЗ разместил 2,9 млрд акций и привлек 26,1 млрд рублей

ПАО "АвтоВАЗ" завершило размещение 2,9 млрд акций в рамках допэмиссии, при этом было привлечено 26,1 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 88,52%.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 5 руб. каждая. Фактическая цена размещения ценных бумаг составила 9 рублей за одну акцию.

Сообщается, что размещенные по открытой подписке акции были оплачены денежными средствами в сумме 26,1 млрд рублей.

Напомним, решение о начале открытой подписки на акции стало первым ключевым шагом в реализации плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд рублей.