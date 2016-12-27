АвтоВАЗ разместил 2,9 млрд акций и привлек 26,1 млрд рублей

ПАО "АвтоВАЗ" завершило размещение 2,9 млрд акций в рамках допэмиссии, при этом было привлечено 26,1 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 88,52%.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 5 руб. каждая. Фактическая цена размещения ценных бумаг составила 9 рублей за одну акцию.
Сообщается, что размещенные по открытой подписке акции были оплачены денежными средствами в сумме 26,1 млрд рублей.
Напомним, решение о начале открытой подписки на акции стало первым ключевым шагом в реализации плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд рублей.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.