Объем продаж Lada Xray в 2016 году составил около 20 тыс. автомобилей

Объем продаж Lada Xray в 2016 г. составил около 20 тыс. штук, сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.
Напомним, новый компактный кроссовер вышел на рынок в феврале текущего года.
В базовую комплектацию (Optima, мотор Lada 1,6 л., 106 л. с., МКП) вошли две подушки безопасности, системы курсовой устойчивости ESC, экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, помощи при старте на подъеме, регулировка сиденья водителя по высоте, мультируль, светодиодные дневные ходовые огни и другие опции.
В течение первого года продаж новая модель получила несколько дополнений. Кнопка отключения антипробуксовочной системы улучшила проходимость.
Мотор 1,8 л дополнительно к трансмиссии АМТ получил механическую коробку передач.
В интерьере появилась комбинация черного и светло-коричневого пластика solar brown, коричневые вставки в обивке сидений.
В пакет Prestige для топ-версий вошли новые двухцветные 17-дюймовые диски колес, которые подчеркнули внедорожный потенциал машины.
Другая новинка АвтоВАЗа - Lada Vesta - за один год со старта продаж (ноябрь 2015 г.) разошлась 50-тысячным тиражом.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.