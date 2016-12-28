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Автопром Машиностроение

Объем продаж Lada Xray в 2016 году составил около 20 тыс. автомобилей

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем продаж Lada Xray в 2016 г. составил около 20 тыс. штук, сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Напомним, новый компактный кроссовер вышел на рынок в феврале текущего года.

В базовую комплектацию (Optima, мотор Lada 1,6 л., 106 л. с., МКП) вошли две подушки безопасности, системы курсовой устойчивости ESC, экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, помощи при старте на подъеме, регулировка сиденья водителя по высоте, мультируль, светодиодные дневные ходовые огни и другие опции.

В течение первого года продаж новая модель получила несколько дополнений. Кнопка отключения антипробуксовочной системы улучшила проходимость.

Мотор 1,8 л дополнительно к трансмиссии АМТ получил механическую коробку передач.

В интерьере появилась комбинация черного и светло-коричневого пластика solar brown, коричневые вставки в обивке сидений.

В пакет Prestige для топ-версий вошли новые двухцветные 17-дюймовые диски колес, которые подчеркнули внедорожный потенциал машины.

Другая новинка АвтоВАЗа - Lada Vesta - за один год со старта продаж (ноябрь 2015 г.) разошлась 50-тысячным тиражом.

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