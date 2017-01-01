АвтоВАЗ продлил на 2017 г. участие в программе утилизации и трейд-ин

ПАО ''АвтоВАЗ'' продолжит участие в государственной программе по обновлению автопарка (утилизация и трейд-ин), сообщила пресс-служба предприятия.

Решении о продлении этой программы на весь 2017 г. было принято 30 декабря 2016 г. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.



Таким образом в течение всего 2017 г. у покупателей Lada будет возможность получить дополнительную выгоду при покупке любой модели в любом официальном дилерском центре марки. Для этого необходимо сдать свой старый автомобиль по программе утилизации или использовать схему trade-in для более новых автомобилей.



"АвтоВАЗ приветствует и высоко ценит внимание и меры поддержки, которые государство оказывает российской автомобильной промышленности. — говорится в сообщении. — Компания уверена, что продление программы по обновлению автопарка окажет позитивное влияние на развитие российского рынка легковых автомобилей в 2017 году".