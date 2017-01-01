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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ продлил на 2017 г. участие в программе утилизации и трейд-ин

ТОЛЬЯТТИ. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО ''АвтоВАЗ'' продолжит участие в государственной программе по обновлению автопарка (утилизация и трейд-ин), сообщила пресс-служба предприятия.

Решении о продлении этой программы на весь 2017 г. было принято 30 декабря 2016 г. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Таким образом в течение всего 2017 г. у покупателей Lada будет возможность получить дополнительную выгоду при покупке любой модели в любом официальном дилерском центре марки. Для этого необходимо сдать свой старый автомобиль по программе утилизации или использовать схему trade-in для более новых автомобилей.

"АвтоВАЗ приветствует и высоко ценит внимание и меры поддержки, которые государство оказывает российской автомобильной промышленности. — говорится в сообщении. — Компания уверена, что продление программы по обновлению автопарка окажет позитивное влияние на развитие российского рынка легковых автомобилей в 2017 году".

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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