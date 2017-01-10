Datsun продлил участие в госпрограмме льготного автокредитования

Datsun продлил участие в государственной программе льготного автокредитования на условиях, действовавших в 2016 году, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Кроме того, с 1 января 2017 г. льготные кредиты с субсидированной ставкой доступны в рамках фирменной программы Datsun Finance совместно с АО “РН Банк”.
Datsun mi-DO с механической коробкой передач можно приобрести в кредит со ставкой от 0% на три года и первоначальным взносом от 50%.
Datsun mi-DO с автоматической коробкой передач доступен в кредит со ставкой от 4,9% на три года с аналогичным первоначальным взносом
.Всем покупателям Datsun mi-DO в кредит по программе Datsun Finance фирменное страхование Лайт КАСКО в подарок.
Также в январе действует специальное предложение – выгода до 30 тыс. руб. при покупке Datsun on-DO в кредит по любой программе Datsun Finance.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.