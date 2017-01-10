Datsun продлил участие в госпрограмме льготного автокредитования

Datsun продлил участие в государственной программе льготного автокредитования на условиях, действовавших в 2016 году, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Кроме того, с 1 января 2017 г. льготные кредиты с субсидированной ставкой доступны в рамках фирменной программы Datsun Finance совместно с АО “РН Банк”.

Datsun mi-DO с механической коробкой передач можно приобрести в кредит со ставкой от 0% на три года и первоначальным взносом от 50%.

Datsun mi-DO с автоматической коробкой передач доступен в кредит со ставкой от 4,9% на три года с аналогичным первоначальным взносом

.Всем покупателям Datsun mi-DO в кредит по программе Datsun Finance фирменное страхование Лайт КАСКО в подарок.

Также в январе действует специальное предложение – выгода до 30 тыс. руб. при покупке Datsun on-DO в кредит по любой программе Datsun Finance.