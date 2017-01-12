Доля рынка Lada в декабре составила 20,4%

По итогам продаж в декабре 2016 г. доля Lada на рынке легковых автомобилей составила 20,4% (по собственной оценке ПАО "АвтоВАЗ").

Это на 3,2% больше, чем в декабре 2015 г., сообщил пресс-центр предприятия.

В декабре 2016 г. было реализовано 27,6 тыс. автомобилей Lada, что на 17,8% больше, чем годом ранее, и на 8,3% больше, чем в ноябре 2016 года.

По итогам всего 2016 г. доля Lada на российском рынке легковых автомобилей составила 20%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 2,2%.

Всего в 2016 г. официальные дилеры Lada продали в России 266,3 тыс. автомобилей. Это на 1% (или на 2,8 тыс. штук) меньше, чем в 2015 году. При этом рынок легковых автомобилей в России за 2016 г. сократился на 12% (по собственной оценке компании).

По итогам продаж в 2016 г. Lada Granta занимает второе место в ТОП-5 (реализовано 87,7 тыс. автомобилей). Lada Vesta занимает четвертое место в ТОП-5 с результатом в 55,2 тыс. проданных машины.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор отметил, что в 2016 г. компания достигла стратегической цели по удержанию 20-процентной доли рынка.

"Необходимым условием для роста продаж стало внедрение производственной системы Alliance Production Way и международных систем контроля качества на наших заводах в Тольятти и Ижевске. Мы также благодарны государству за эффективные меры поддержки, которые оказывались автомобильной промышленности и рынку, и приветствуем их продление на 2017 год", — подчеркнул он.

Результаты производственной, финансовой и иной деятельности ПАО "АвтоВАЗ" будут опубликованы позднее в официальной отчетности предприятия, сообщает пресс-центр.