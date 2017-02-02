С 20 февраля АвтоВАЗ будет работать пять дней в неделю

АвтоВАЗ не планирует продлевать режим четырехдневной рабочей недели, с 20 февраля сотрудники завода перейдут на пятидневку. Информацию об этом kommersant.ru подтвердили в пресс-центре компании.

Введение неполной рабочей недели на АвтоВАЗе позволяет избежать массовых сокращений персонала в условиях падающего несколько лет подряд российского автомобильного рынка.

Напомним, в апреле прошлого года пост президента компании покинул Бу Андерссон. Одной из причин его увольнения стала публичная критика главы "Ростеха" Сергея Чемезова, который заявлял, что, сокращая рабочие места, нужно было действовать "деликатнее".

В 2016 г. АвтоВАЗу массовых увольнений удалось избежать, сейчас у него 43,5 тыс. сотрудников. Чтобы не сокращать персонал, автопроизводитель в прошлом году дважды прибегал к четырехдневке. В таком режиме завод выпускал машины с середины февраля по середину августа, затем работал пять дней в неделю, а 17 октября вновь вернулся к четырехдневке.

Частично производства работали и в трехдневном режиме. Кроме того, компания стимулировала сотрудников пенсионного возраста к увольнению с помощью "окна возможностей" - при увольнении по соглашению сторон завод готов был выплатить дополнительно до пяти средних окладов.

Планируются ли сокращения на АвтоВАЗе в текущем году, в пресс-центре завода не сообщают.