В губдуме приняли поправки в областной закон о налоге на имущество организаций

На заседании Самарской губдумы 31 января в двух чтениях приняты поправки в ст. 4 областного закона "О налоге на имущество организаций".
Согласно действующей редакции закона, компании могут получить льготы только в отношении имущества, которое создано или приобретено в процессе реализации инвестиционного проекта.
Разработчики документа предлагают уточнить, что инвесторам предоставляются льготы еще и в том случае, когда в рамках инвестпроекта имущество реконструируется и модернизируется.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!