В губдуме приняли поправки в областной закон о налоге на имущество организаций

На заседании Самарской губдумы 31 января в двух чтениях приняты поправки в ст. 4 областного закона "О налоге на имущество организаций".

Согласно действующей редакции закона, компании могут получить льготы только в отношении имущества, которое создано или приобретено в процессе реализации инвестиционного проекта.

Разработчики документа предлагают уточнить, что инвесторам предоставляются льготы еще и в том случае, когда в рамках инвестпроекта имущество реконструируется и модернизируется.