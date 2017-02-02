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Законотворчество Экономическая политика

В губдуме приняли поправки в областной закон о налоге на имущество организаций

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании Самарской губдумы 31 января в двух чтениях приняты поправки в ст. 4 областного закона "О налоге на имущество организаций".

Согласно действующей редакции закона, компании могут получить льготы только в отношении имущества, которое создано или приобретено в процессе реализации инвестиционного проекта.

Разработчики документа предлагают уточнить, что инвесторам предоставляются льготы еще и в том случае, когда в рамках инвестпроекта имущество реконструируется и модернизируется.

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Сергей Лапшин 29 ноября 2016 11:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Клавдия Латышева 23 июня 2015 04:58 В Самаре увеличат расстояние между точками продажи спиртного и соцобъектами до 100 метров

И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

Евгений Сапунов 17 апреля 2015 07:59 Доходы облбюджета-2015 могут увеличиться на 2,55 млрд рублей

а могут и НЕ увеличиться...

Папа Римский 04 декабря 2014 17:13 Общественная комиссия губдумы поддержала запрет на строительство на месте сожженных домов

Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???

Александр Ридель 27 октября 2014 21:29 Муниципалитетам рекомендуют установить ставку налога на имущество в 0,3% от кадастровой стоимости

Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!

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