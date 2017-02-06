Для Datsun on-DO и mi-DO предлагаются новые условия приобретения

Datsun предлагает новые условия приобретения автомобилей бренда в рамках собственной программы Datsun Finance и государственных программ утилизации и трейд-ин, сообщила пресс-служба компании.

При покупке седана Datsun on-DO в комплектации Access и хэтчбека Datsun mi-DO с МКПП 2016 года выпуска клиенты смогут получить двойную выгоду до 100 тыс. руб., складывающуюся из предложения от Datsun Finance и снижения стоимости при сдаче старого автомобиля на утилизацию.

Также в феврале все покупатели автомобилей Datsun смогут воспользоваться специальным кредитным предложением, условия которого будут зависеть от года выпуска приобретаемого автомобиля.

Так, при выборе кредита сроком на три года для автомобилей 2016 г. в. ставка составит 9,9% с первоначальным взносом 20%. В этом случае выгода на Datsun on-DO с МКПП и АКПП составит 30 000 и 20 тыс. руб., соответственно, на Datsun mi-DO - 50 тыс. для механической и 30 тыс. для автоматической трансмиссий.

Что касается автомобилей 2017 года выпуска., то кредитная ставка остается прежней, однако меняется размер снижения стоимости: на Datsun on-DO с "механикой" - 20 тыс. руб., с "автоматом" - 10 тыс. руб.; на Datsun mi-DO с МКПП - 30 тыс. руб., с АКПП - 10 тыс. рублей. При выборе пятилетнего кредита ставка составит 14,9% при первоначальном взносе от 20%.

Помимо этого, Datsun продлевает выгодные условия по программам трейд-ин и утилизации. Размер скидки также зависит от года выпуска автомобиля: при приобретении Datsun on-DO в комплектации Access и сдаче старого автомобиля на утилизацию стоимость нового будет снижена на 70 тыс. и 50 тыс. руб. для автомобилей 2016 и 2017 года выпуска, соответственно. При покупке других комплектаций седана и хэтчбека во всех комплектациях выгода по программе составит 50 тыс. (2016 г. в.) или 30 тыс. (2017 г. в.) рублей.

Также в феврале 2017 года все покупатели Datsun mi-DO получат комплект зимней резины в подарок.