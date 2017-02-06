Для Datsun on-DO и mi-DO предлагаются новые условия приобретения

Datsun предлагает новые условия приобретения автомобилей бренда в рамках собственной программы Datsun Finance и государственных программ утилизации и трейд-ин, сообщила пресс-служба компании.
При покупке седана Datsun on-DO в комплектации Access и хэтчбека Datsun mi-DO с МКПП 2016 года выпуска клиенты смогут получить двойную выгоду до 100 тыс. руб., складывающуюся из предложения от Datsun Finance и снижения стоимости при сдаче старого автомобиля на утилизацию.
Также в феврале все покупатели автомобилей Datsun смогут воспользоваться специальным кредитным предложением, условия которого будут зависеть от года выпуска приобретаемого автомобиля.
Так, при выборе кредита сроком на три года для автомобилей 2016 г. в. ставка составит 9,9% с первоначальным взносом 20%. В этом случае выгода на Datsun on-DO с МКПП и АКПП составит 30 000 и 20 тыс. руб., соответственно, на Datsun mi-DO - 50 тыс. для механической и 30 тыс. для автоматической трансмиссий.
Что касается автомобилей 2017 года выпуска., то кредитная ставка остается прежней, однако меняется размер снижения стоимости: на Datsun on-DO с "механикой" - 20 тыс. руб., с "автоматом" - 10 тыс. руб.; на Datsun mi-DO с МКПП - 30 тыс. руб., с АКПП - 10 тыс. рублей. При выборе пятилетнего кредита ставка составит 14,9% при первоначальном взносе от 20%.
Помимо этого, Datsun продлевает выгодные условия по программам трейд-ин и утилизации. Размер скидки также зависит от года выпуска автомобиля: при приобретении Datsun on-DO в комплектации Access и сдаче старого автомобиля на утилизацию стоимость нового будет снижена на 70 тыс. и 50 тыс. руб. для автомобилей 2016 и 2017 года выпуска, соответственно. При покупке других комплектаций седана и хэтчбека во всех комплектациях выгода по программе составит 50 тыс. (2016 г. в.) или 30 тыс. (2017 г. в.) рублей.
Также в феврале 2017 года все покупатели Datsun mi-DO получат комплект зимней резины в подарок.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.