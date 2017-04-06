АвтоВАЗ впервые представил спортивную версию Lada XRAY

6 апреля на открытии XXVl Международной выставки ''Мир автомобиля'' в Санкт-Петербурге АвтоВАЗ впервые представил спортивную версию кроссовера Lada XRAY, сообщает портал autostat.ru.

Кроме того, посетители экспозиции могут ознакомится с концептуальным Xcode - автомобилем, демонстрирующим возможное развитие модельного ряда Lada и новой дизайнерской концепции, в основе которой лежит ИКС-стиль.

На стенде Lada также представлены Vesta и XRAY в комплектациях Luxe с двигателем 1,8 и AMT, Kalina в версии Cross и спортивные модификации - Kalina NFR и Kalina Rally, сообщает портал со ссылкой на АвтоВАЗ.