АвтоВАЗ впервые представил спортивную версию Lada XRAY

6 апреля на открытии XXVl Международной выставки ''Мир автомобиля'' в Санкт-Петербурге АвтоВАЗ впервые представил спортивную версию кроссовера Lada XRAY, сообщает портал autostat.ru.
Кроме того, посетители экспозиции могут ознакомится с концептуальным Xcode - автомобилем, демонстрирующим возможное развитие модельного ряда Lada и новой дизайнерской концепции, в основе которой лежит ИКС-стиль.
На стенде Lada также представлены Vesta и XRAY в комплектациях Luxe с двигателем 1,8 и AMT, Kalina в версии Cross и спортивные модификации - Kalina NFR и Kalina Rally, сообщает портал со ссылкой на АвтоВАЗ.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.