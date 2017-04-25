АвтоВАЗ уйдет в мае на плановые девятидневные каникулы

АвтоВАЗ уйдет на плановые каникулы с 1 по 9 мая, сообщает tass.ru со ссылкой на пресс-центр предприятия.
"С 2 по 8 мая АвтоВАЗ уйдет на неделю в плановый корпоративный отпуск, 1 и 9 мая — общегосударственные праздничные дни. Конвейер завода будет запущен 10 мая", — уточнили в пресс-центре.
По данным пресс-центра, майские каникулы никак не отразятся на выполнении контрактных обязательств и наличии автомобилей в салонах дилеров.
Как сообщалось ранее, АвтоВАЗ сократил в 2017 г. январский отдых и перенес зимнюю часть корпоративного отпуска на теплое время года — на май. Ранее одна неделя от корпоративного отпуска добавлялась к новогодним каникулам, в результате АвтоВАЗ приступал к работе лишь во второй половине января. Однако от заводчан поступило значительное количество просьб отменить зимнюю неделю корпоративного отпуска, так как для отдыха вполне достаточно новогодних каникул. Администрация завода пошла навстречу пожеланиям рабочих — в результате единый корпоративный отпуск работников в 2017 г. пройдет в теплое время года: одна неделя в мае — со 2 по 8 мая и оставшиеся три недели летом — с 24 июля по 13 августа.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.