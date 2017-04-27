Мощности "Мотор-Супер" перевезли на территорию "Вазинтерсервиса"

Группа "Объединенные автомобильные технологии" ("ОАТ") перевезла завод "Мотор-Супер" на площадку "Вазинтерсервиса" и фактически объединила производственные мощности двух компаний в одном заводском комплексе, пишет "Самарское обозрение".
АО "Мотор-Супер", входящее в ГК "ОАТ", специализируется на изготовлении деталей из пластика и является одним из крупнейших поставщиков ПАО "АвтоВАЗ". В ассортименте компании — воздушные фильтры, детали интерьера, элементы тормозной системы, компоненты системы вентиляции и отопления, а также модули охлаждения и механизмы кузова — всего около 400 разных изделий.
С момента создания в 1990 г. завод работал в промзоне Автозаводского района Тольятти, в старых бараках бывшей воинской части. В 2016 г. руководство "ОАТ" решило перенести производственные мощности на площадку в противоположном конце города в пос. Шлюзовом, где находится другое предприятие группы — АО "ВИС". Переезд осуществили в максимально сжатые сроки, и уже в январе 2017 г. "Мотор-Супер" начал работу на новом месте.
Как отмечают в пресс-службе компании, переезд целого завода требовалось организовать таким образом, чтобы перенос производственных мощностей не сказался на выпуске продукции.
Первым переехал участок сборки металлических изделий — стабилизаторов и ограничителей. Затем в течение трех месяцев специалисты переносили участок сборки изделий из пластмасс — зеркал, ручек, фильтров, резонаторов. К концу декабря перевезли термопласт-автоматы и выдувные машины. Всего перемещено 106 единиц оборудования.
"Благодаря слаженной работе команды и нестандартному мышлению переезд состоялся: на 80% он был осуществлен самостоятельно специалистами предприятия", — рассказали изданию в пресс-службе компании.
Размещение производственных мощностей на новой площадке поможет минимизировать затраты на коммунальные услуги и логистику. Кроме того, так как и "Мотор-Супер", и "Вазинтерсервис" входят в Группу "ОАТ", расположение производств на одной территории упрощает работу управляющей компании.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.