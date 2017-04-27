Мощности "Мотор-Супер" перевезли на территорию "Вазинтерсервиса"

Группа "Объединенные автомобильные технологии" ("ОАТ") перевезла завод "Мотор-Супер" на площадку "Вазинтерсервиса" и фактически объединила производственные мощности двух компаний в одном заводском комплексе, пишет "Самарское обозрение".

АО "Мотор-Супер", входящее в ГК "ОАТ", специализируется на изготовлении деталей из пластика и является одним из крупнейших поставщиков ПАО "АвтоВАЗ". В ассортименте компании — воздушные фильтры, детали интерьера, элементы тормозной системы, компоненты системы вентиляции и отопления, а также модули охлаждения и механизмы кузова — всего около 400 разных изделий.

С момента создания в 1990 г. завод работал в промзоне Автозаводского района Тольятти, в старых бараках бывшей воинской части. В 2016 г. руководство "ОАТ" решило перенести производственные мощности на площадку в противоположном конце города в пос. Шлюзовом, где находится другое предприятие группы — АО "ВИС". Переезд осуществили в максимально сжатые сроки, и уже в январе 2017 г. "Мотор-Супер" начал работу на новом месте.

Как отмечают в пресс-службе компании, переезд целого завода требовалось организовать таким образом, чтобы перенос производственных мощностей не сказался на выпуске продукции.

Первым переехал участок сборки металлических изделий — стабилизаторов и ограничителей. Затем в течение трех месяцев специалисты переносили участок сборки изделий из пластмасс — зеркал, ручек, фильтров, резонаторов. К концу декабря перевезли термопласт-автоматы и выдувные машины. Всего перемещено 106 единиц оборудования.

"Благодаря слаженной работе команды и нестандартному мышлению переезд состоялся: на 80% он был осуществлен самостоятельно специалистами предприятия", — рассказали изданию в пресс-службе компании.

Размещение производственных мощностей на новой площадке поможет минимизировать затраты на коммунальные услуги и логистику. Кроме того, так как и "Мотор-Супер", и "Вазинтерсервис" входят в Группу "ОАТ", расположение производств на одной территории упрощает работу управляющей компании.