16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мощности "Мотор-Супер" перевезли на территорию "Вазинтерсервиса" Утверждены "дорожные карты" по эффективному взаимодействию АвтоВАЗа с поставщиками автокомпонентов АвтоВАЗ ввел две рабочие субботы для выпуска кузовов на завод в Алжире В мае АвтоВАЗ уйдет на плановые девятидневные каникулы Резидент технопарка создает систему для проектирования автомобилей и самолетов

Автопром Машиностроение

Мощности "Мотор-Супер" перевезли на территорию "Вазинтерсервиса"

ТОЛЬЯТТИ. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 61
Версия для печати

Группа "Объединенные автомобильные технологии" ("ОАТ") перевезла завод "Мотор-Супер" на площадку "Вазинтерсервиса" и фактически объединила производственные мощности двух компаний в одном заводском комплексе, пишет "Самарское обозрение".

АО "Мотор-Супер", входящее в ГК "ОАТ", специализируется на изготовлении деталей из пластика и является одним из крупнейших поставщиков ПАО "АвтоВАЗ". В ассортименте компании — воздушные фильтры, детали интерьера, элементы тормозной системы, компоненты системы вентиляции и отопления, а также модули охлаждения и механизмы кузова — всего около 400 разных изделий.

С момента создания в 1990 г. завод работал в промзоне Автозаводского района Тольятти, в старых бараках бывшей воинской части. В 2016 г. руководство "ОАТ" решило перенести производственные мощности на площадку в противоположном конце города в пос. Шлюзовом, где находится другое предприятие группы — АО "ВИС". Переезд осуществили в максимально сжатые сроки, и уже в январе 2017 г. "Мотор-Супер" начал работу на новом месте.

Как отмечают в пресс-службе компании, переезд целого завода требовалось организовать таким образом, чтобы перенос производственных мощностей не сказался на выпуске продукции.

Первым переехал участок сборки металлических изделий — стабилизаторов и ограничителей. Затем в течение трех месяцев специалисты переносили участок сборки изделий из пластмасс — зеркал, ручек, фильтров, резонаторов. К концу декабря перевезли термопласт-автоматы и выдувные машины. Всего перемещено 106 единиц оборудования.

"Благодаря слаженной работе команды и нестандартному мышлению переезд состоялся: на 80% он был осуществлен самостоятельно специалистами предприятия", — рассказали изданию в пресс-службе компании.

Размещение производственных мощностей на новой площадке поможет минимизировать затраты на коммунальные услуги и логистику. Кроме того, так как и "Мотор-Супер", и "Вазинтерсервис" входят в Группу "ОАТ", расположение производств на одной территории упрощает работу управляющей компании.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 15:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 09:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 23 сентября 2014 02:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 16:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

Фото на сайте

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

Стартовали российские продажи Lada Xray

Стартовали российские продажи Lada Xray

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30