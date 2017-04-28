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Автопром Машиностроение

Выручка АвтоВАЗа в I квартале 2017 г. выросла на 20%

ТОЛЬЯТТИ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выручка АвтоВАЗа в I квартале 2017 г. составила 46,0 млрд руб., что на 20% выше, чем в I квартале 2016 года. Об этом сообщил пресс-центр компании.

Группа ''АвтоВАЗ'' объявила финансовые результаты деятельности в I квартале 2017 г. по МСФО. Компания отмечает продолжение положительных трендов относительно доли рынка, выручки и финансовых результатов, которые начали проявляться во II полугодии 2016 года. 

В I квартале 2017 г. АвтоВАЗ реализовал 61447 автомобилей Lada, что на 8% больше аналогичного периода 2016 года. Доля рынка Lada (легковые автомобили и легкие коммерческие автомобили) выросла на 1,3 пп — до 19,1%. Это стало возможным в основном благодаря росту продаж моделей Lada нового поколения — Vesta и XRAY. Три модели Lada входят в TOП-10 самых продаваемых автомобилей на российском рынке: Lada Granta (2-е место), Lada Vesta (3-е), Lada XRAY (9-е).

Компания также реализовала 24004 автомобиля брендов Renault, Nissan и Datsun своим партнерам по Альянсу.

Как отмечают в компании, положительные коммерческие тренды способствовали росту выручки до 46,0 млрд руб., что на 20% выше, чем в I квартале 2016 года. Операционный убыток составил 1 млрд руб. и улучшился на 84% в сравнении с I кварталом 2016 года. Часть улучшений финансовых результатов связана с разовыми эффектами, такими, как переоценка резервов. 

Группа ''АвтоВАЗ'' признает риски в потенциальном колебании цен на сырье, а также в возможной неуверенности на рынке, связанной с окончанием программы обновления автомобильного парка, которая во II полугодии 2017 г. будет заменена новыми мерами государственной поддержки.

Курс валют может также повлиять на экспорт. Тем не менее, дальнейшее развитие модельного ряда Lada (универсалы Vesta SW и SW Cross выйдут на рынок во втором полугодии 2017 г.), а также продолжение оптимизации затрат вселяют уверенность, что компания продолжит сокращать убытки в 2017 г., по-прежнему подтверждая свою цель достигнуть положительных операционных результатов в 2018 году.

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Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 15:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 09:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 23 сентября 2014 02:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 16:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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