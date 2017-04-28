Выручка АвтоВАЗа в I квартале 2017 г. выросла на 20%

Выручка АвтоВАЗа в I квартале 2017 г. составила 46,0 млрд руб., что на 20% выше, чем в I квартале 2016 года. Об этом сообщил пресс-центр компании.

Группа ''АвтоВАЗ'' объявила финансовые результаты деятельности в I квартале 2017 г. по МСФО. Компания отмечает продолжение положительных трендов относительно доли рынка, выручки и финансовых результатов, которые начали проявляться во II полугодии 2016 года.

В I квартале 2017 г. АвтоВАЗ реализовал 61447 автомобилей Lada, что на 8% больше аналогичного периода 2016 года. Доля рынка Lada (легковые автомобили и легкие коммерческие автомобили) выросла на 1,3 пп — до 19,1%. Это стало возможным в основном благодаря росту продаж моделей Lada нового поколения — Vesta и XRAY. Три модели Lada входят в TOП-10 самых продаваемых автомобилей на российском рынке: Lada Granta (2-е место), Lada Vesta (3-е), Lada XRAY (9-е).

Компания также реализовала 24004 автомобиля брендов Renault, Nissan и Datsun своим партнерам по Альянсу.

Как отмечают в компании, положительные коммерческие тренды способствовали росту выручки до 46,0 млрд руб., что на 20% выше, чем в I квартале 2016 года. Операционный убыток составил 1 млрд руб. и улучшился на 84% в сравнении с I кварталом 2016 года. Часть улучшений финансовых результатов связана с разовыми эффектами, такими, как переоценка резервов.

Группа ''АвтоВАЗ'' признает риски в потенциальном колебании цен на сырье, а также в возможной неуверенности на рынке, связанной с окончанием программы обновления автомобильного парка, которая во II полугодии 2017 г. будет заменена новыми мерами государственной поддержки.

Курс валют может также повлиять на экспорт. Тем не менее, дальнейшее развитие модельного ряда Lada (универсалы Vesta SW и SW Cross выйдут на рынок во втором полугодии 2017 г.), а также продолжение оптимизации затрат вселяют уверенность, что компания продолжит сокращать убытки в 2017 г., по-прежнему подтверждая свою цель достигнуть положительных операционных результатов в 2018 году.