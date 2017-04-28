Олег Машковцев принял участие в конференции поставщиков ПАО "АвтоВАЗ"

В четверг, 27 апреля, в Тольятти состоялась очередная конференция поставщиков ПАО "АвтоВАЗ", в которой принял участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, сообщает пресс-служба полпреда.

Аппарат полномочного представителя уделяет особое внимание ситуации на ПАО "АвтоВАЗ". Регулярно проводятся совещания и рабочие встречи с руководителями автозавода и предприятий округа, которые являются традиционными поставщиками комплектующих на завод. Одна из основных задач — повышение уровня локализации производства автомобилей с участием отечественных поставщиков.

Отдельно стоит отметить встречу с президентом ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мором, на которой полпред Михаил Бабич обратил внимание на недостаточную открытость закупок автопроизводителя, тенденцию сокращения доли поставок отечественных комплектующих и необходимость повышения уровня их локализации. Особого внимания заслуживает сохранение и дальнейшее развитие инженерно-конструкторского ядра "АвтоВАЗа". Главным итогом встречи стало формирование специальной рабочей группы с участием руководства ПАО "АвтоВАЗ", представителей аппарата полпреда, правительства Самарской области и Кластера автомобильной промышленности (КАПСО) для выработки конкретных предложений по повышению эффективности взаимодействия автопроизводителя и комплектаторов. В настоящее время утверждена "дорожная карта" по развитию кооперации с локальными поставщиками компонентов.

В нынешней конференции поставщиков приняли участие президент ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мор, заместитель председателя правительства — министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков, руководители компаний-производителей автокомпонентов. В ходе совещания рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия локальных поставщиков с "АвтоВАЗом", обеспечения бесперебойности поставок и повышения качества комплектующих, а также результаты продаж и план производственной деятельности завода, в том числе по новым моделям.