Часть имущества "АвтоВАЗагрегата" выставят на торги

В ближайшие дни на торги в форме открытого аукциона будет выставлена часть имущества ОАО "АвтоВАЗагрегат", пишет "КоммерсантЪ". Речь идет о 119 лотах, в их составе: оборудование бывшего завода, восемь земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 132,9 тыс. кв. м, "дочки" "АвтоВАЗагрегата" — 100 % доли в ООО "АвтоВАЗагрегаттранс", 100 % доли в ООО "ПошивАвтоВАЗагрегат" и 50 % доли в ООО "Автообогрев", а также четыре патента на полезные модели и 300 акций АвтоВАЗбанка (с июля 2015 г. его санирует Промсвязьбанк). Общая стоимость лотов составляет 251,166 млн рублей. Торги планируется провести 25 июля на электронной торговой площадке ООО "Центр реализации".
"АвтоВАЗагрегат" в настоящее время находится в последней стадии банкротства — конкурсном производстве. Ранее завод являлся одним из крупнейших поставщиков комплектующих АвтоВАЗа (более 400 наименований). Тольяттинское предприятие занималось выпуском сидений, глушителей, трубок тормозной и топливной систем, а также другой продукции. По данным "СПАРК-Интерфакс", "АвтоВАЗагрегат" на 41,39 % принадлежит "КопперБерг Лтд" с Британских Виргинских островов, 22,57 % — у Балашихинской топливной компании.
В мае 2015 г. АвтоВАЗ планировал выкупить мощности "АвтоВАЗагрегата" по выпуску сидений, но в августе прекратил переговоры, так как компания "нарушила обязательства по поставкам". В сентябре АвтоВАЗ расторг договор с бывшим поставщиком. Однако "АвтоВАЗагрегат" остановил производство еще раньше — в июле. В это же время в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве предприятия обратилось ульяновское ООО "Майор", которому "АвтоВАЗагрегат" задолжал 2 млн рублей. Позже арбитраж произвел замену на правопреемника — ООО "САК". Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего в самарском арбитраже назначено на 31 июля.
Решение о продаже части имущества ОАО "АвтоВАЗагрегат", не обремененного залогом, было принято 14 июня текущего года собранием кредиторов завода 87,1 % голосами "за". Соответствующая информация была опубликована конкурсным управляющим завода Юлией Жарковой в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Остальное имущество ОАО "АвтоВАЗагрегат", согласно данным, размещенным в картотеке арбитражных дел ВАС, находится в залоге у Новикомбанка (на 100 % принадлежит госкорпорации "Ростех"), который является крупнейшим кредитором предприятия. Сумма требований банка к заводу составляет 1,96 млрд руб., из которых залогом имущества должника обеспечены 1,5 млрд руб., в числе которого недвижимость, оборудование, а также акции подконтрольного тольяттинскому предприятию башкирского ОАО "БелЗАН". Последнее является основным производителем крепежных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий АвтоВАЗа и КамАЗа. Помимо Новикомбанка, в реестр кредиторов "АвтоВАЗагрегата" включены требования более 75 компаний на общую сумму около 750 млн рублей.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.