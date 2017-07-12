Часть имущества "АвтоВАЗагрегата" выставят на торги

В ближайшие дни на торги в форме открытого аукциона будет выставлена часть имущества ОАО "АвтоВАЗагрегат", пишет "КоммерсантЪ". Речь идет о 119 лотах, в их составе: оборудование бывшего завода, восемь земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 132,9 тыс. кв. м, "дочки" "АвтоВАЗагрегата" — 100 % доли в ООО "АвтоВАЗагрегаттранс", 100 % доли в ООО "ПошивАвтоВАЗ­агрегат" и 50 % доли в ООО "Автообогрев", а также четыре патента на полезные модели и 300 акций АвтоВАЗбанка (с июля 2015 г. его санирует Промсвязьбанк). Общая стоимость лотов составляет 251,166 млн рублей. Торги планируется провести 25 июля на электронной торговой площадке ООО "Центр реализации".

"АвтоВАЗагрегат" в настоящее время находится в последней стадии банкротства — конкурсном производстве. Ранее завод являлся одним из крупнейших поставщиков комплектующих АвтоВАЗа (более 400 наименований). Тольяттинское предприятие занималось выпуском сидений, глушителей, трубок тормозной и топливной систем, а также другой продукции. По данным "СПАРК-Интерфакс", "АвтоВАЗагрегат" на 41,39 % принадлежит "КопперБерг Лтд" с Британских Виргинских островов, 22,57 % — у Балашихинской топливной компании.

В мае 2015 г. АвтоВАЗ планировал выкупить мощности "АвтоВАЗагрегата" по выпуску сидений, но в августе прекратил переговоры, так как компания "нарушила обязательства по поставкам". В сентябре АвтоВАЗ расторг договор с бывшим поставщиком. Однако "АвтоВАЗагрегат" остановил производство еще раньше — в июле. В это же время в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве предприятия обратилось ульяновское ООО "Майор", которому "АвтоВАЗагрегат" задолжал 2 млн рублей. Позже арбитраж произвел замену на правопреемника — ООО "САК". Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего в самарском арбитраже назначено на 31 июля.

Решение о продаже части имущества ОАО "АвтоВАЗагрегат", не обремененного залогом, было принято 14 июня текущего года собранием кредиторов завода 87,1 % голосами "за". Соответствующая информация была опубликована конкурсным управляющим завода Юлией Жарковой в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Остальное имущество ОАО "АвтоВАЗагрегат", согласно данным, размещенным в картотеке арбитражных дел ВАС, находится в залоге у Новикомбанка (на 100 % принадлежит госкорпорации "Ростех"), который является крупнейшим кредитором предприятия. Сумма требований банка к заводу составляет 1,96 млрд руб., из которых залогом имущества должника обеспечены 1,5 млрд руб., в числе которого недвижимость, оборудование, а также акции подконтрольного тольяттинскому предприятию башкирского ОАО "БелЗАН". Последнее является основным производителем крепежных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий АвтоВАЗа и КамАЗа. Помимо Новикомбанка, в реестр кредиторов "АвтоВАЗагрегата" включены требования более 75 компаний на общую сумму около 750 млн рублей.