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АвтоВАЗ представил гостям на Дне открытых дверей новую Lada Vesta SW Cross

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 июля, на тольяттинской производственной площадке АвтоВАЗа прошел традиционный День открытых дверей, сообщает пресс-служба предприятия. В этом году он посвящен 40-летию легендарного автомобиля – Lada 4x4.

Фото: пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ"

Сегодня для всех желающих были организованы экскурсии на завод, в ходе которых гости смогли познакомиться со всеми этапами производства автомобилей. Работала зона тест-драйва, где участники могли уже за рулем оценить автомобили Lada — в том числе и юбиляра — Lada 4×4, в честь 40-летия которой была организована фотовыставка, тематические активности и автопарад внедорожников.  

Кульминацией праздника стала презентация Lada Vesta SW Cross — широкой аудитории был продемонстрирован уже не концептуальный автомобиль, а серийный продукт, который готовится к выходу на рынок. Представили гостям новую модель президент АвтоВАЗа Николя Мор и директор по дизайну Lada Стив Маттин.

Lada Vesta SW Cross — пример динамичного развития марки: фактически эта модель открывает новую нишу на российском рынке. В Lada Vesta SW Cross сочетаются самые востребованные сегодня качества: экспрессивный стиль, динамика и управляемость, проходимость кроссовера, практичность вместительного кузова типа SW. Функциональность в совокупности с уверенным и спортивным внешним видом, интерпретированным через генетический код "ИКС"-образного дизайна, создают достойное пополнение модельного ряда Lada Vesta и закладывают базу для дальнейшего развития портфолио бренда.

Напомним, Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross поступят в продажу во второй половине 2017 года.

Гид потребителя

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Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 13:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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