АвтоВАЗ представил гостям на Дне открытых дверей новую Lada Vesta SW Cross

В субботу, 15 июля, на тольяттинской производственной площадке АвтоВАЗа прошел традиционный День открытых дверей, сообщает пресс-служба предприятия. В этом году он посвящен 40-летию легендарного автомобиля – Lada 4x4.

Сегодня для всех желающих были организованы экскурсии на завод, в ходе которых гости смогли познакомиться со всеми этапами производства автомобилей. Работала зона тест-драйва, где участники могли уже за рулем оценить автомобили Lada — в том числе и юбиляра — Lada 4×4, в честь 40-летия которой была организована фотовыставка, тематические активности и автопарад внедорожников.

Кульминацией праздника стала презентация Lada Vesta SW Cross — широкой аудитории был продемонстрирован уже не концептуальный автомобиль, а серийный продукт, который готовится к выходу на рынок. Представили гостям новую модель президент АвтоВАЗа Николя Мор и директор по дизайну Lada Стив Маттин.

Lada Vesta SW Cross — пример динамичного развития марки: фактически эта модель открывает новую нишу на российском рынке. В Lada Vesta SW Cross сочетаются самые востребованные сегодня качества: экспрессивный стиль, динамика и управляемость, проходимость кроссовера, практичность вместительного кузова типа SW. Функциональность в совокупности с уверенным и спортивным внешним видом, интерпретированным через генетический код "ИКС"-образного дизайна, создают достойное пополнение модельного ряда Lada Vesta и закладывают базу для дальнейшего развития портфолио бренда.

Напомним, Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross поступят в продажу во второй половине 2017 года.