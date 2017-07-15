АвтоВАЗ представил гостям на Дне открытых дверей новую Lada Vesta SW Cross

В субботу, 15 июля, на тольяттинской производственной площадке АвтоВАЗа прошел традиционный День открытых дверей, сообщает пресс-служба предприятия. В этом году он посвящен 40-летию легендарного автомобиля – Lada 4x4.
Сегодня для всех желающих были организованы экскурсии на завод, в ходе которых гости смогли познакомиться со всеми этапами производства автомобилей. Работала зона тест-драйва, где участники могли уже за рулем оценить автомобили Lada — в том числе и юбиляра — Lada 4×4, в честь 40-летия которой была организована фотовыставка, тематические активности и автопарад внедорожников.
Кульминацией праздника стала презентация Lada Vesta SW Cross — широкой аудитории был продемонстрирован уже не концептуальный автомобиль, а серийный продукт, который готовится к выходу на рынок. Представили гостям новую модель президент АвтоВАЗа Николя Мор и директор по дизайну Lada Стив Маттин.
Lada Vesta SW Cross — пример динамичного развития марки: фактически эта модель открывает новую нишу на российском рынке. В Lada Vesta SW Cross сочетаются самые востребованные сегодня качества: экспрессивный стиль, динамика и управляемость, проходимость кроссовера, практичность вместительного кузова типа SW. Функциональность в совокупности с уверенным и спортивным внешним видом, интерпретированным через генетический код "ИКС"-образного дизайна, создают достойное пополнение модельного ряда Lada Vesta и закладывают базу для дальнейшего развития портфолио бренда.
Напомним, Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross поступят в продажу во второй половине 2017 года.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.