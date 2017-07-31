"Салют" не смог выплатить акционерам дивидендов на 10 млн рублей

ПАО "Салют" отчитался о выплате акционерам дивидендов за 2016 г., из которых 10 млн руб. не были выплачены акционерам. Информация об этом опубликована на официальной странице предприятия на портале раскрытия информации.

Сообщается, что дивиденды были выплачены держателям обыкновенных именных бездокументарных акций (номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-01127-Е от 6 июля 2006 г., 1-01-01127-Е-003D от 2 августа 2016 г.) и привилегированных именных бездокументарных акций типа А (номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-01127-Е от 6 июля 2006 г.).

Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента, составил 69 млн руб., из них 46 млн руб.— на привилегированные акции и 23 млн руб.— на обыкновенные. Дивиденды на одну привилегированную акцию были начислены в сумме 2,2 тыс., дивиденды на одну обыкновенную акцию составили 71,2 рубля.

Однако выплачена была меньшая сумма — общий размер дивидендов, выплаченных по акциям ПАО "Салют", составил 59,1 млн рублей (36,2 млн руб.— по привилегированным, 22,9 млн руб.— по обыкновенным акциям).

10 млн руб. остались не выплаченными, так как на предприятии не смогли определить реквизиты для перечисления средств.

"Доходы по ценным бумагам выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием точных реквизитов для перечисления дивидендов, а также отсутствием правопреемников у лиц, имевших право на получение дивидендов", — отмечается в сообщении предприятия.