16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ может начать выпуск Lada Largus на метане В Тольятти открылась X международная выставка-форум "Автопром. Автокомпоненты" Резидент технопарка компания "ИнтегроМаш" разрабатывает интерактивные технические руководства Николя Мор: "2019 год станет годом великой победы для АвтоВАЗа" Renault выкупил 9,15% акций АвтоВАЗа у концерна Nissan

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ может начать выпуск Lada Largus на метане

ТОЛЬЯТТИ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 108
Версия для печати

На пресс-конференции с представителями газовой отрасли, которая прошла в Казани, представители АвтоВАЗа объявили о второй серийной модели с газобаллонным оборудованием -ею станет Lada Largus, пишет autoreview.ru.

Переоборудованием Ларгусов будет заниматься та же Группа компаний АТС (Альтернативные топливные системы), что выпускает метановые Vesta. Машины реализуют через официальную дилерскую сеть Лады с сохранением гарантии производителя.

По словам управляющего партнера ГК АТС Тимура Соина, сейчас ведутся переговоры с АвтоВАЗом относительно газификации Largus. На конференции показали прототип, приспособленный для работы на метане, который используется как разъездной автомобиль в самой компании. В багажнике Largus установлен один баллон для газа, накрытый пластиковым кожухом: о трансформации салона и перевозке длинномеров с такой компоновкой можно забыть, да и сам багажник стал намного меньше, хотя точных данных разработчики не приводят.

Двигатель Renault K4M оборудован газовыми форсунками OMVL Gemini итальянского производства. Отдача мотора также пока не сообщается. Разработчики обещают, что серийная машина сохранит этот же набор компонентов и размещение баллона. 

В первом квартале 2018 г. партнеры планируют выполнить все работы по подбору поставщиков и утверждению комплектаций автомобиля. Помимо пятиместного универсала, на метан переведут и Largus-фургон. Старт производства и продаж ожидается во втором квартале 2018 года. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 13:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

Фото на сайте

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1