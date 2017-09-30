АвтоВАЗ может начать выпуск Lada Largus на метане

На пресс-конференции с представителями газовой отрасли, которая прошла в Казани, представители АвтоВАЗа объявили о второй серийной модели с газобаллонным оборудованием -ею станет Lada Largus, пишет autoreview.ru.
Переоборудованием Ларгусов будет заниматься та же Группа компаний АТС (Альтернативные топливные системы), что выпускает метановые Vesta. Машины реализуют через официальную дилерскую сеть Лады с сохранением гарантии производителя.
По словам управляющего партнера ГК АТС Тимура Соина, сейчас ведутся переговоры с АвтоВАЗом относительно газификации Largus. На конференции показали прототип, приспособленный для работы на метане, который используется как разъездной автомобиль в самой компании. В багажнике Largus установлен один баллон для газа, накрытый пластиковым кожухом: о трансформации салона и перевозке длинномеров с такой компоновкой можно забыть, да и сам багажник стал намного меньше, хотя точных данных разработчики не приводят.
Двигатель Renault K4M оборудован газовыми форсунками OMVL Gemini итальянского производства. Отдача мотора также пока не сообщается. Разработчики обещают, что серийная машина сохранит этот же набор компонентов и размещение баллона.
В первом квартале 2018 г. партнеры планируют выполнить все работы по подбору поставщиков и утверждению комплектаций автомобиля. Помимо пятиместного универсала, на метан переведут и Largus-фургон. Старт производства и продаж ожидается во втором квартале 2018 года.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.