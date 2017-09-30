АвтоВАЗ может начать выпуск Lada Largus на метане

На пресс-конференции с представителями газовой отрасли, которая прошла в Казани, представители АвтоВАЗа объявили о второй серийной модели с газобаллонным оборудованием -ею станет Lada Largus, пишет autoreview.ru.

Переоборудованием Ларгусов будет заниматься та же Группа компаний АТС (Альтернативные топливные системы), что выпускает метановые Vesta. Машины реализуют через официальную дилерскую сеть Лады с сохранением гарантии производителя.

По словам управляющего партнера ГК АТС Тимура Соина, сейчас ведутся переговоры с АвтоВАЗом относительно газификации Largus. На конференции показали прототип, приспособленный для работы на метане, который используется как разъездной автомобиль в самой компании. В багажнике Largus установлен один баллон для газа, накрытый пластиковым кожухом: о трансформации салона и перевозке длинномеров с такой компоновкой можно забыть, да и сам багажник стал намного меньше, хотя точных данных разработчики не приводят.

Двигатель Renault K4M оборудован газовыми форсунками OMVL Gemini итальянского производства. Отдача мотора также пока не сообщается. Разработчики обещают, что серийная машина сохранит этот же набор компонентов и размещение баллона.

В первом квартале 2018 г. партнеры планируют выполнить все работы по подбору поставщиков и утверждению комплектаций автомобиля. Помимо пятиместного универсала, на метан переведут и Largus-фургон. Старт производства и продаж ожидается во втором квартале 2018 года.