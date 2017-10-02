ФАС проводит проверку дилерской сети АвтоВАЗа, сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудника одной из дилерских компаний автопроизводителя.

Это подтвердила начальник управления контроля промышленности ФАС России Нелли Галимханова. По ее словам, "проверка проводится на предмет соответствия деятельности компании "АвтоВАЗ" требованиям антимонопольного законодательства".

Подробностей она не раскрыла. Представитель АвтоВАЗа от комментариев отказался.