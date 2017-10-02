16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФАС проводит проверку дилерской сети АвтоВАЗа АвтоВАЗ может начать выпуск Lada Largus на метане В Тольятти открылась X международная выставка-форум "Автопром. Автокомпоненты" Резидент технопарка компания "ИнтегроМаш" разрабатывает интерактивные технические руководства Николя Мор: "2019 год станет годом великой победы для АвтоВАЗа"

Автопром Машиностроение

ФАС проводит проверку дилерской сети АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 150
Версия для печати

ФАС проводит проверку дилерской сети АвтоВАЗа, сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудника одной из дилерских компаний автопроизводителя.

Это подтвердила начальник управления контроля промышленности ФАС России Нелли Галимханова. По ее словам, "проверка проводится на предмет соответствия деятельности компании "АвтоВАЗ" требованиям антимонопольного законодательства".

Подробностей она не раскрыла. Представитель АвтоВАЗа от комментариев отказался.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 13:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

Фото на сайте

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5