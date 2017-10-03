Узбекско-американский автопроизводитель GM Uzbekistan планирует организовать сборочное производство в Самарской области, пишет sputniknews-uz.com.
По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Нодира Отажонова, сейчас этот вопрос находится на стадии активных переговоров. "Ведутся переговоры по организации промышленной сборки автомобилей GM Uzbekistan в Самарской и Ленинградской области. Предприятиями "Узавтосаноат" налажены поставки комплектующих деталей на конвейеры группы УАЗ и компании АвтоВАЗ", - отметил зампремьера.
Кроме того, в этом году компания GM Uzbekistan, по данным министра внешней торговли Эльера Ганиева, существенно нарастила поставки на российский рынок.
GM Uzbekistan, 75% доли которой принадлежит "Узавтосаноат" и 25% - General Motors, сегодня производит 10 моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте.
Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Matiz, Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Orlando, Damas и Labo.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.