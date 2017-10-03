Узбекско-американский автопроизводитель GM Uzbekistan планирует организовать сборочное производство в Самарской области, пишет sputniknews-uz.com.

По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Нодира Отажонова, сейчас этот вопрос находится на стадии активных переговоров. "Ведутся переговоры по организации промышленной сборки автомобилей GM Uzbekistan в Самарской и Ленинградской области. Предприятиями "Узавтосаноат" налажены поставки комплектующих деталей на конвейеры группы УАЗ и компании АвтоВАЗ", - отметил зампремьера.

Кроме того, в этом году компания GM Uzbekistan, по данным министра внешней торговли Эльера Ганиева, существенно нарастила поставки на российский рынок.

GM Uzbekistan, 75% доли которой принадлежит "Узавтосаноат" и 25% - General Motors, сегодня производит 10 моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте.

Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Matiz, Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Orlando, Damas и Labo.