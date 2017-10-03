16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
GM Uzbekistan планирует организовать сборочное производство в Самарской области ФАС проводит проверку дилерской сети АвтоВАЗа АвтоВАЗ может начать выпуск Lada Largus на метане В Тольятти открылась X международная выставка-форум "Автопром. Автокомпоненты" Резидент технопарка компания "ИнтегроМаш" разрабатывает интерактивные технические руководства

Автопром Машиностроение

GM Uzbekistan планирует организовать сборочное производство в Самарской области

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 120
Версия для печати

Узбекско-американский автопроизводитель GM Uzbekistan планирует организовать сборочное производство в Самарской области, пишет sputniknews-uz.com.

По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Нодира Отажонова, сейчас этот вопрос находится на стадии активных переговоров. "Ведутся переговоры по организации промышленной сборки автомобилей GM Uzbekistan в Самарской и Ленинградской области. Предприятиями "Узавтосаноат" налажены поставки комплектующих деталей на конвейеры группы УАЗ и компании АвтоВАЗ", - отметил зампремьера.

Кроме того, в этом году компания GM Uzbekistan, по данным министра внешней торговли Эльера Ганиева, существенно нарастила поставки на российский рынок.

GM Uzbekistan, 75% доли которой принадлежит "Узавтосаноат" и 25% - General Motors, сегодня производит 10 моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте.
Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Matiz, Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Orlando, Damas и Labo.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 13:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

Фото на сайте

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5