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Законотворчество Экономическая политика

Часть полномочий по поддержке аграриев могут передать муниципалитетам

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 декабря, на заседании правительства Самарской области обсуждались поправки в областной закон "О наделении органов МСУ отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства".

Как пояснил врио министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов, сейчас главы крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), являющиеся получателями гранта на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм, предоставляют ежеквартальную отчетность  непосредственно в министерство. Законопроект же предлагает наделить местные администрации полномочиями по проведению анализа и обобщению отчетов, предоставляемых КФХ, получившими гранты.

"Это позволит сократить сроки представления указанной отчетности, а также упростить процедуру ее сдачи", - пояснил Алексей Попов.

Кроме того, для оперативного доведения средств господдержки до сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение весенних полевых работ законопроектом предусматривается наделение органов МСУ полномочиями по проведению анализа и обобщения документов, предоставляемых организациями и индивидуальными предпринимателями в подтверждение целевого использования полученных ими кредитов и займов.

"Указанные субсидии с 1 января 2018 г. будут предоставляться министерством сельского хозяйства и продовольствия непосредственно", - сообщил Алексей Попов, уточнив, что решение о выделении этих средств также будет приниматься минсельхозом.

В бюджете региона на 2018 г. предусмотрены субвенции муниципальным районам Самарской области на исполнение переданных государственных полномочий в объеме 90 млн рублей. По информации врио министра сельского хозяйства региона, утверждение законопроекта не потребует дополнительного финансирования.

Представители прокуратуры области, присутствовавшие на заседании, пояснили, что надзорным ведомством на законопроект дано отрицательное заключение.

"По нашему мнению, разработчиками проекта не представлены доказательства самостоятельного осуществления министерством такого государственного полномочия, как анализ и обобщение документов и информации в целях подтверждения затрат и расходов, образующихся в организациях, желающих получить господдержку. То есть отсутствуют нормативные акты, раскрывающие содержание и  задачи такого анализа и обобщения, а также информация, раскрывающая причины и обосновывающая необходимость наделения такими полномочиями органов МСУ", - пояснили представители прокуратуры.

Более того, надзорное ведомство намерено в случае направления законопроекта для дальнейшего рассмотрения в Самарскую губернскую думу вынести протест.

Руководитель главного правового управления администрации губернатора Владимир Моргунов, в свою очередь, заметил, что прокуратура выступает против того, чтобы был вообще такой закон и чтобы подобные полномочия были переданы.

"Поэтому учесть замечания прокуратуры можно только одним способом - прекратить работу над этим законом. Мне кажется, это слишком резкий подход", - заметил он.

Также Владимир Моргунов пояснил, что передача полномочий обусловлена интересами мелких товаропроизводителей и фермеров, которые в настоящее время вынуждены ездить в министерство для представления отчетности. В случае внесения поправок необходимость в этом исчезнет.

"Призываем прокуратуру вникнуть в суть вопроса и, может быть, все-таки с нами согласиться", - подытожил Моргунов.

В итоге законопроект был одобрен правительством области. Но до начала его рассмотрения депутатами все возникшие вопросы планируется дополнительно обсудить и проработать совместно с прокуратурой.

Гид потребителя

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Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

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И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

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а могут и НЕ увеличиться...

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Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???

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