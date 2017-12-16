На Кубу прибыли первые 320 автомобилей Lada Vesta

АвтоВАЗ поставил на Кубу 320 автомобилей Lada Vesta, сообщает interfax.ru со ссылкой на гендиректора входящего в компанию Ижевского автозавода Михаил Рябов.
"320 автомобилей, как и планировалось (поставлены — ИФ)", — сказал он на Дне открытых дверей, посвященном выпуску на Ижевском автозаводе 5-миллионного автомобиля.
"Это была первая партия, — добавил Рябов. — Я думаю, что они себя очень хорошо зарекомендуют, тем более у нас хорошие традиции всегда были с Кубой: там, сами знаете, достаточно много наших старых автомобилей еще ездят, в классической компоновке".
Он отметил, что специалисты компании теперь будут наблюдать за реакцией рынка Кубы.
Напомним, ранее пресс-служба автозавода также сообщала о намерении поставлять на Кубу Lada Largus Cross.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.