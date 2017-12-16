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Автопром Машиностроение

На Кубу прибыли первые 320 автомобилей Lada Vesta

ГАВАНА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ поставил на Кубу 320 автомобилей Lada Vesta, сообщает interfax.ru со ссылкой на гендиректора входящего в компанию Ижевского автозавода Михаил Рябов.

"320 автомобилей, как и планировалось (поставлены — ИФ)", — сказал он на Дне открытых дверей, посвященном выпуску на Ижевском автозаводе 5-миллионного автомобиля.

"Это была первая партия, — добавил Рябов. — Я думаю, что они себя очень хорошо зарекомендуют, тем более у нас хорошие традиции всегда были с Кубой: там, сами знаете, достаточно много наших старых автомобилей еще ездят, в классической компоновке".

Он отметил, что специалисты компании теперь будут наблюдать за реакцией рынка Кубы.

Напомним, ранее пресс-служба автозавода также сообщала о намерении поставлять на Кубу Lada Largus Cross.

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