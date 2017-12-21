АВТОВАЗ повышает квалификацию своих сотрудников

Новые компетенции позволят работникам завода повысить свою "капитализацию" в рамках компании и на рынке труда в целом, а предприятию — продолжить успешно развиваться, сохранить лидерство на рынке и радовать потребителей новыми моделями.

Развитие компетенций

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, крупнейший работодатель Тольятти и Самарской области АВТОВАЗ существенно повысил квалификацию и нарастил компетенции сотрудников за счет реализации программы опережающего обучения. Знания, полученные в ходе такого обучения, позволят сотрудникам компании продуктивно внедрять и использовать на заводе подходы, применяемые в рамках производственной системы Альянса Renault-Nissan, в которую входит предприятие Alliance Production Way (APW), а также другие современные технологии разработки и изготовления автомобилей. Эффективная организация программы позволила в кратчайшие сроки повысить квалификацию более чем 11 500 сотрудников АВТОВАЗа различных категорий. C привлечением ведущих вузов и образовательных учреждений региона реализовано более 240 образовательных программ. Основные направления обучения: инжиниринг, система менеджмента качества, передовые технологии и стандарты Альянса Renault-Nissan. Кроме этого, активно применялись программы, направленные на развитие отдельных компетенций, например, навыков деловой коммуникации на английском языке, IT-технологии и другие направления.

Кооперация в автопроме

Одним из ключевых контрагентов в реализации такого масштабного обучения выступил Кластер автомобильной промышленности Самарской области — КАП СО (ПАО "АВТОВАЗ" — якорный участник кластера). В рамках программы опережающего обучения КАП СО в сотрудничестве с Центром обучения Поволжской инженерной академии подготовил более 1200 сотрудников различных подразделений АВТОВАЗа. Программы повышения квалификации включали в себя практику внедрения инструментов 5S, визуализации, стандартизации работ, управление персоналом, основные инструменты качества, курсы старших рабочих, отраслевую систему квалификаций, прикладные инженерные процедуры и другие направления. Для реализации проекта наряду со штатными тренерами привлекались ведущие высококвалифицированные отраслевые специалисты как из Самарской области, так и из других регионов России.

Эффективные затраты

Программы дополнительного профессионального образования реализовывались в форме учебно-практических тренингов в интерактивном режиме и сочетали современную теорию и практические примеры автомобильной промышленности, а также передовой международный опыт. Обучение сопровождалось специальными раздаточными материалами, заданиями, презентациями и шаблонами для дальнейшего использования участниками в своей работе. Проводились ежедневные обсуждения итогов дня, итоговые дискуссии по окончании обучения с систематизацией и анализом полученных знаний, навыков и компетенций.

В настоящее время еще предстоит провести заключительные этапы всей программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области. Однако уже сейчас с уверенностью можно сказать, что федеральные и областные средства, выделенные на поддержку коллектива АВТОВАЗа, были потрачены максимально эффективно и позволили подготовиться предприятию к реализации намеченных планов по модернизации, разработке и выпуску новых моделей, которые ждут покупатели в России и за рубежом.

Дмитрий Михаленко, вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО "АВТОВАЗ":

— Приоритетной задачей для АВТОВАЗа является увеличение продаж, укрепление экономики компании и обеспечение занятости персонала. Для ее решения необходимо дальнейшее развитие персонала и повышение уровня его компетенций. С этой целью, в компании была разработана и реализуется масштабная программа обучения персонала с охватом более 11,5 тысяч сотрудников предприятия. Реализация этой программы позволит АВТОВАЗу решить задачи по развитию и сохранению персонала, а его сотрудникам — повысить свою "капитализацию" не только в рамках компании, но и в целом на рынке труда.

Углубление локализации

2017 год стал новым этапом в развитии кооперации как внутри кластера автомобильной промышленности Самарской области с корневым участием ПАО "АВТОВАЗ", так и в отношениях между поставщиками автокомпонентов и Альянсом Renault-Nissan. Начатая в этом направлении в начале года работа под кураторством полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Михаила Бабича, министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерства промышленности и технологий Самарской области позволила утвердить в апреле дорожную карту по развитию кооперации АВТОВАЗ-РЕНО-НИССАН с локальными поставщиками в целях локализации производства автокомпонентов и развития локальной панели поставщиков. По состоянию на декабрь 2017 года, в дорожную карту включено уже 72 поставщика, а по 16 местным поставщикам развернуты и утверждены индивидуальные дорожные карты локализации на период 2017–2019 годы. В текущем году при поддержке правительства Самарской области кластером уже реализовано несколько проектов развития поставщиков, направленных на повышение уровня производственной системы, системы менеджмента качества и соответствия требованиям альянса, а также реализован цикл образовательных программ повышения компетенций персонала поставщиков по международным стандартам качества (IATF, VDA, ISO), инструментам качества, бережливому производству, сокращению затрат, производственным системам, управлению технологическими процессами. Развернута работа по привлечению новых потребителей как внутри Самарской области, так и за пределами кластера, где в роли заказчиков рассматриваются "внекластерные" автопроизводители, изготовители грузового транспорта, глобальные поставщики автокомпонентов 1-го уровня, производители сельхозтехники и тракторов, а также предприятия других отраслей (авиапром, вагоностроение и другие). 2018 год должен стать ключевым в плане реализации мероприятий, предусмотренных дорожными картами локализации как со стороны Альянса, так и со стороны поставщиков, кластера, региональных и федеральных органов власти.