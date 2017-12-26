В Алжир отправлено 20 тыс. кузовов Renault Logan производства АвтоВАЗа

На завод Renault в город Оран в Алжире отправлено 20 тыс. сваренных и окрашенных кузовов Logan производства АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба Renault Россия.

В Алжире автомобиль выпускается под названием Symbol.

Напомним, с 18 сентября 2017 г. производственные мощности на заводе АвтоВАЗ увеличены вдвое (до 120 кузовов в день), что позволило по итогам года превысить предварительные планы, изначально установленные на отметке более чем 14 тыс. кузовов.

На данный момент Renault Россия экспортирует в страны ближнего и дальнего зарубежья весь производимый в России модельный ряд, а также 191 наименование автокомпонентов.

"Поставки сваренных и окрашенных кузовов для Renault Logan в Алжир - один из крупнейших проектов не только для Renault Россия, но и для автомобильной индустрии в целом. Он свидетельствует о том, что российская продукция соответствует самым высоким мировым стандартам и обладает высокой конкурентоспособностью на мировых рынках, и подтверждает лидерство Renault Россия в области развития локального производства и несырьевого экспорта", - комментирует генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.

Проект по экспорту сваренных и окрашенных кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир стартовал в декабре 2016 года.

Кузова произведены на заводе АвтоВАЗ (Тольятти) в соответствии с глобальными стандартами качества Renault. Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются в два этапа: контейнерным поездом по территории РФ до порта Новороссийска, а далее морским путем до порта Арзев (Алжир). В 2016 г. было поставлено около 1 тыс. кузовов.