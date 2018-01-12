Компания "Нобель Автомотив Русиа" расширила производство автокомпонентов в ОЭЗ "Тольятти"

На заводе "Нобель Автомотив Русиа" в 2017 г. начали работать несколько новых линий по производству автокомпонентов, сообщил сайт ОЭЗ "Тольятти".

Как отмечают в релизе, одним из самых крупных реализованных проектов стал запуск производства по изготовлению компонентов из пластмасс методом литья под давлением. Оно ориентировано на расширение экспортных поставок. Полученные здесь детали предназначены для одного из предприятий группы Orhan Holding в Румынии и дальнейшего изготовления из них привода коробок передач для автосборочных заводов.

Над запуском нового участка компания работала в течение всего года. Ожидается, что новый проект позволит значительно нарастить объем производства в 2018 г. — примерно на 30%. Сейчас на линии работают три инжекционно-литьевых машины, но в дальнейшем их число значительно увеличится, оборудование уже заказано, и его запуск ожидается в 2018 году.

Также в 2017 г. на заводе "Нобель Автомотив Русиа" начала работать линия под новый проект для альянса Peugeot Citroen Mitsubishi, который стартует на российском рынке в этом году. На заводе в ОЭЗ для автомобиля будут изготавливать топливные системы.

Плодотворное сотрудничество развивается у предприятия с компанией Ford Sollers Holding. В 2017 г. запущено производство автокомпонентов для моделей Transit и Mondeo, продолжается подготовка производства под новые модели EcoSport и Kuga.

"Автомобильный рынок имеет тенденцию к быстрому изменению, модельный ряд, как правило, обновляется каждые пять лет. И мы, как поставщики, являемся непосредственными участниками этого процесса. Нам необходимо своевременно реагировать на происходящие изменения: предусматривать модернизацию и обновление производственного оборудования и оснастки. При этом для нас важно также сохранить высокое качество производимых изделий и эффективность производства", — рассказал директор завода Вячеслав Кипуров.

Напомним, ООО "Нобель Автомотив Русиа" стал первым заводом, запущенным на площадке ОЭЗ в августе 2014 года. Сегодня он показывает динамичное развитие, постепенно наращивая объемы своего производства. На конец прошлого года с начала своей деятельности в ОЭЗ на предприятии произведено продукции более, чем на 900 млн рублей. Детали предприятия поставляются практически на все автосборочные заводы в России. Также компания осуществляет поставки в Европу.