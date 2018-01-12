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Автопром Машиностроение

Компания "Нобель Автомотив Русиа" расширила производство автокомпонентов в ОЭЗ "Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заводе "Нобель Автомотив Русиа" в 2017 г. начали работать несколько новых линий по производству автокомпонентов, сообщил сайт ОЭЗ "Тольятти".

Как отмечают в релизе, одним из самых крупных реализованных проектов стал запуск производства по изготовлению компонентов из пластмасс методом литья под давлением. Оно ориентировано на расширение экспортных поставок. Полученные здесь детали предназначены для одного из предприятий группы Orhan Holding в Румынии и дальнейшего изготовления из них привода коробок передач для автосборочных заводов.

Над запуском нового участка компания работала в течение всего года. Ожидается, что новый проект позволит значительно нарастить объем производства в 2018 г. — примерно на 30%. Сейчас на линии работают три инжекционно-литьевых машины, но в дальнейшем их число значительно увеличится, оборудование уже заказано, и его запуск ожидается в 2018 году.

Также в 2017 г. на заводе "Нобель Автомотив Русиа" начала работать линия под новый проект для альянса Peugeot Citroen Mitsubishi, который стартует на российском рынке в этом году. На заводе в ОЭЗ для автомобиля будут изготавливать топливные системы.

Плодотворное сотрудничество развивается у предприятия с компанией Ford Sollers Holding. В 2017 г. запущено производство автокомпонентов для моделей Transit и Mondeo, продолжается подготовка производства под новые модели EcoSport и Kuga.

"Автомобильный рынок имеет тенденцию к быстрому изменению, модельный ряд, как правило, обновляется каждые пять лет. И мы, как поставщики, являемся непосредственными участниками этого процесса. Нам необходимо своевременно реагировать на происходящие изменения: предусматривать модернизацию и обновление производственного оборудования и оснастки. При этом для нас важно также сохранить высокое качество производимых изделий и эффективность производства", — рассказал директор завода Вячеслав Кипуров.

Напомним, ООО "Нобель Автомотив Русиа" стал первым заводом, запущенным на площадке ОЭЗ в августе 2014 года. Сегодня он показывает динамичное развитие, постепенно наращивая объемы своего производства. На конец прошлого года с начала своей деятельности в ОЭЗ на предприятии произведено продукции более, чем на 900 млн рублей. Детали предприятия поставляются практически на все автосборочные заводы в России. Также компания осуществляет поставки в Европу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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