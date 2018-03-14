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Театр Культура

Директор "Современника" в официальном письме Сергею Филиппову назвал поведение Ефремова недопустимым

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор Московского театра "Современник" Игорь Попов написал еще один комментарий по поводу ситуации вокруг Михаила Ефремова, на этот раз официальное письмо врио министра культуры Самарской области Сергею Филиппову.

В письме, более коротком и резком в оценках, чем заявление, размещенное ранее на сайте театра, директор выражает сожаление из-за случившегося в Самаре и называет поступок Михаила Ефремова недопустимым.

В тексте нет акцента на то, что самарская публика якобы не поняла спектакль по сложной пьесе Гарольда Пинтера, как это было в заявлении. "Выбор гастрольного репертуара" назван ошибкой, но без пояснений.

Ни в письме, ни в заявлении никак не затронут вопрос состояния Михаила Ефремова, который, напомним, многим зрителям показался нетрезвым. Претензии по поводу спектакля театра "Современник" "Не становись чужим", сыгранного 7 марта на гастролях в Самаре, напомним, касались не только мата в сторону зрителя и плохого звука, но и того, что исполнявший главную роль Михаил Ефремов путал текст, и это мешало нормальному ходу спектакля.

Приводим письмо целиком.

"Уважаемый Сергей Васильевич!

Сожалею о том, что 7 марта 2018 года на гастролях Московского театра "Современник" в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" произошел инцидент, крайне неприятный как для зрителя, так и для театра.

Постановка пьесы Гарольда Пинтера в нашем театре, сделанная в жанре черной комедии, позволяет говорить о неоднозначности режиссерского видения этого материала, что дает право кому-то из зрителей не принимать такую трактовку. Однако этот факт не давал актеру Михаилу Ефремову никаких оснований реагировать на реплики из зала и вступать в прямой диалог со зрителем, что считаю совершенно недопустимым. Равно как и форму, в которой он это делал, продолжая оставаться в образе своего персонажа старика Макса. Неприятен тот факт, что это было воспринято залом крайне неоднозначно.

Театр ответит на каждое обращение зрителей, которые поступают или поступят в наш адрес как положительные, так и отрицательные, о чем вы будете впоследствии проинформированы.

Считаю, что серьезной ошибкой был выбор гастрольного репертуара. Впредь театр готов согласовывать его с министерством культуры Самарской области, дабы избежать подобных прецедентов.

С уважением, директор Московского театра "Современник" И.П.Попов".

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