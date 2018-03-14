Директор "Современника" в официальном письме Сергею Филиппову назвал поведение Ефремова недопустимым

Директор Московского театра "Современник" Игорь Попов написал еще один комментарий по поводу ситуации вокруг Михаила Ефремова, на этот раз официальное письмо врио министра культуры Самарской области Сергею Филиппову.

В письме, более коротком и резком в оценках, чем заявление, размещенное ранее на сайте театра, директор выражает сожаление из-за случившегося в Самаре и называет поступок Михаила Ефремова недопустимым.

В тексте нет акцента на то, что самарская публика якобы не поняла спектакль по сложной пьесе Гарольда Пинтера, как это было в заявлении. "Выбор гастрольного репертуара" назван ошибкой, но без пояснений.

Ни в письме, ни в заявлении никак не затронут вопрос состояния Михаила Ефремова, который, напомним, многим зрителям показался нетрезвым. Претензии по поводу спектакля театра "Современник" "Не становись чужим", сыгранного 7 марта на гастролях в Самаре, напомним, касались не только мата в сторону зрителя и плохого звука, но и того, что исполнявший главную роль Михаил Ефремов путал текст, и это мешало нормальному ходу спектакля.

Приводим письмо целиком.

"Уважаемый Сергей Васильевич!

Сожалею о том, что 7 марта 2018 года на гастролях Московского театра "Современник" в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" произошел инцидент, крайне неприятный как для зрителя, так и для театра.

Постановка пьесы Гарольда Пинтера в нашем театре, сделанная в жанре черной комедии, позволяет говорить о неоднозначности режиссерского видения этого материала, что дает право кому-то из зрителей не принимать такую трактовку. Однако этот факт не давал актеру Михаилу Ефремову никаких оснований реагировать на реплики из зала и вступать в прямой диалог со зрителем, что считаю совершенно недопустимым. Равно как и форму, в которой он это делал, продолжая оставаться в образе своего персонажа старика Макса. Неприятен тот факт, что это было воспринято залом крайне неоднозначно.

Театр ответит на каждое обращение зрителей, которые поступают или поступят в наш адрес как положительные, так и отрицательные, о чем вы будете впоследствии проинформированы.

Считаю, что серьезной ошибкой был выбор гастрольного репертуара. Впредь театр готов согласовывать его с министерством культуры Самарской области, дабы избежать подобных прецедентов.

С уважением, директор Московского театра "Современник" И.П.Попов".