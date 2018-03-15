"Кристалл-Лефортово" планирует остановить самарский завод "Родник"

ГК "Кристалл-Лефортово" планирует остановить завод "Родник" в Самаре, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на директора по маркетингу группы Аллу Постнову.
Участники алкогольного рынка, с которыми пообщался "КоммерсантЪ", говорят, что группа "Кристалл-Лефортово" оказалась в сложной финансовой ситуации в связи с крахом дистрибуторской компании "Статус-групп" (подала заявление о собственном банкротстве в феврале 2018 года). С ней в начале 2017 г. "Кристалл-Лефортово" объединила продажи.
"Насколько я знаю, "Кристалл-Лефортово" поручалась перед кредиторами и поставщиками "Статуса", и теперь они требует долги уже с нее", - объясняет ситуацию один из источников издания. У группы сегодня - "огромный масштаб финансовой задолженности", признает Алла Постнова. Она говорит, что сотрудничество со "Статус-групп" привело к неудовлетворительным результатам по итогам 2017 г.: "Долг "Статуса" перед предприятиями "Кристалл-Лефортово" превышает 6 млрд руб. и в процедуре банкротства ("Статус-групп"), вероятно, будет признан безнадежным к взысканию". Собственного долга "Кристалл-Лефортово" перед кредиторами Постнова не назвала.
В начале года ГК уже закрыла завод в Курске и теперь планирует остановку производства на предприятиях в Саранске и Самаре. "Это произойдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала", - отметила Алла Постнова.
Напомним, самарский комбинат "Родник" не функционировал с начала 2014 г. до осени 2016 года. В 2014 г. Росалкогольрегулирование и правоохранительные органы обнаружили на предприятии масштабные нарушения, после чего оно лишилось лицензий на производство и поставку алкогольной продукции.
В середине июля 2016 г. пост руководителя комбината занял Павел Сметана из группы "Кристалл-Лефортово", собственник ликероводочных заводов в Курске и Мордовии. А уже в начале августа Сметана вошел в капитал компании, получив 49% долей в ООО "СК "Родник".
Практически сразу после смены собственников предприятия - 27 июля 2016 г. - Росалкогольрегулирование возобновило лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной продукции ООО "СК "Родник". В октябре 2016 г. компания получила лицензию и на закупку, хранение и поставку.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.