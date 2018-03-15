"Кристалл-Лефортово" планирует остановить самарский завод "Родник"

ГК "Кристалл-Лефортово" планирует остановить завод "Родник" в Самаре, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на директора по маркетингу группы Аллу Постнову.

Участники алкогольного рынка, с которыми пообщался "КоммерсантЪ", говорят, что группа "Кристалл-Лефортово" оказалась в сложной финансовой ситуации в связи с крахом дистрибуторской компании "Статус-групп" (подала заявление о собственном банкротстве в феврале 2018 года). С ней в начале 2017 г. "Кристалл-Лефортово" объединила продажи.

"Насколько я знаю, "Кристалл-Лефортово" поручалась перед кредиторами и поставщиками "Статуса", и теперь они требует долги уже с нее", - объясняет ситуацию один из источников издания. У группы сегодня - "огромный масштаб финансовой задолженности", признает Алла Постнова. Она говорит, что сотрудничество со "Статус-групп" привело к неудовлетворительным результатам по итогам 2017 г.: "Долг "Статуса" перед предприятиями "Кристалл-Лефортово" превышает 6 млрд руб. и в процедуре банкротства ("Статус-групп"), вероятно, будет признан безнадежным к взысканию". Собственного долга "Кристалл-Лефортово" перед кредиторами Постнова не назвала.

В начале года ГК уже закрыла завод в Курске и теперь планирует остановку производства на предприятиях в Саранске и Самаре. "Это произойдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала", - отметила Алла Постнова.

Напомним, самарский комбинат "Родник" не функционировал с начала 2014 г. до осени 2016 года. В 2014 г. Росалкогольрегулирование и правоохранительные органы обнаружили на предприятии масштабные нарушения, после чего оно лишилось лицензий на производство и поставку алкогольной продукции.

В середине июля 2016 г. пост руководителя комбината занял Павел Сметана из группы "Кристалл-Лефортово", собственник ликероводочных заводов в Курске и Мордовии. А уже в начале августа Сметана вошел в капитал компании, получив 49% долей в ООО "СК "Родник".

Практически сразу после смены собственников предприятия - 27 июля 2016 г. - Росалкогольрегулирование возобновило лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной продукции ООО "СК "Родник". В октябре 2016 г. компания получила лицензию и на закупку, хранение и поставку.