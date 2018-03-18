Явка на выборы президента РФ в Самарской области на 12:00 составляет 28,81%

В Самарской области явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 12:00 составляет 28,81% или 693158 человек, сообщили в облизбиркоме. В 2012 году активность в это время была на уровне 23,71%.
Самара показывает явку в 21,84% или 201107 избирателей (при 19,45% в 2012 году). Лидерами по этому показателю являются Камышлинский (55,73%), Пестравский (55,53%) и Красноармейский (55,01%) районы.
Самая низкая явка пока в Советском (19,97%) и Самарском (20,32%) районах Самары.
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.