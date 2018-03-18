В Самарской области явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 12:00 составляет 28,81% или 693158 человек, сообщили в облизбиркоме. В 2012 году активность в это время была на уровне 23,71%.

Явка на выборы президента РФ в Самарской области на 12:00 составляет 28,81%

Самара показывает явку в 21,84% или 201107 избирателей (при 19,45% в 2012 году). Лидерами по этому показателю являются Камышлинский (55,73%), Пестравский (55,53%) и Красноармейский (55,01%) районы.

Самая низкая явка пока в Советском (19,97%) и Самарском (20,32%) районах Самары.