Мобильная группа наблюдателей отравилась проверять информацию

Продолжается работа Ситуационного центра Самарского независимого наблюдения. На 19:00 зафиксировано 290 замечаний, которые требует проверки.

"К нам поступила информация из Красноглинского района, что на одном из избирательных участков члены участковой избирательной комиссии выдали одновременно два избирательных бюллетеня, - отметила член избирательной комиссии Самарской области Оксана Круглова. - Туда сейчас отравилась мобильная группа проверять данную информацию".