Холдинг "Мико" может вернуть контроль над комбинатом "Родник"

Холдинг "Мико" может вернуть контроль над самарским водочным комбинатом "Родник". Об этом в интервью "Самарскому обозрению" сообщил генеральный директор комбината и ГК "Кристалл-Лефортово", планировавшего выкупить производство, Павел Сметана.
Структуры холдинга "Мико", бенефициаром которого называют депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, контролировали бизнес комбината "Родник" с 1990-х гг.
"В конце февраля 2018 года мы зафиксировали, что не сможем в обозримом будущем поддерживать производственную деятельность "Родника" и оформлять банковские гарантии. И чтобы не ухудшать его финансовое состояние в виде накопления новых долгов от простоя, принято решение о консолидации денежных средств для расчета с кредиторами и консервации предприятия, с перспективой в 2019 году что-то с ним сделать. Я в 2018 году, скорее всего, выйду из капитала "Родника", вернув долю продавцу", — заявил Павел Сметана.
По его словам, еще 1 марта стороны провели встречу и "наметили некий сценарий". "Я предложил расторгнуть договор продажи долей без возврата мне уплаченных 100 млн рублей. Эти деньги остаются у продавца в качестве компенсации за то, что мы не исполнили сделку до конца", — рассказал Павел Сметана, пояснив, что ответственность по долгам комбината остается на нем.
При этом он добавил, что с прошлой недели "возникло взаимное недопонимание" и "ситуация может развернуться по сценарию корпоративного конфликта".
Из интервью становится ясно в чем это проявилось - неизвестные лица блокировали отгрузку продукции завода, а само предприятие было обесточено.
За этими действиями, по словам Сметаны, стоят владельцы недвижимости завода — группы акционеров, владеющих контрольным пакетом "Родника", которым предприятие задолжало около 120 млн рублей.
Он также сообщил, что принял решение о сокращении персонала — 650 сотрудников. Им предложено увольнение по соглашению сторон, и параллельно всех работников уведомили о сокращении.
"Совокупный объем обязательств, которые нам предстоит закрыть, на 1 марта оценивался в сумму более 3 млрд рублей. Оборотных активов на это хватает. Это дебиторская задолженность, остатки продукции, продукция, которая еще будет произведена. У нас есть остаток акцизных марок, которые можно использовать, превратить их в готовую продукцию и отгрузить потребителям", — говорит Сметана.
Он пояснил, что окончательно остановить завод планируется до конца марта, "но в свете ряда причин эти сроки могут скорректироваться".
Напомним, самарский комбинат "Родник" не функционировал с начала 2014 г. до осени 2016 года. В 2014 г. Росалкогольрегулирование и правоохранительные органы обнаружили на предприятии масштабные нарушения, после чего оно лишилось лицензий на производство и поставку алкогольной продукции.
В середине июля 2016 г. пост руководителя комбината занял Павел Сметана. А уже в начале августа он вошел в капитал компании, получив 49% долей в ООО "СК "Родник".
Практически сразу после смены собственников предприятия — 27 июля 2016 г. — Росалкогольрегулирование возобновило лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной продукции ООО "СК "Родник". В октябре 2016 г. компания получила лицензию и на закупку, хранение и поставку.
Сам Сметана в интервью пояснил, что 49% акций "Родника" покупалось за 350 млн руб. с оплатой в течение трех лет. По условиям договора, после вывода завода на стабильную работу, должна была выкупаться оставшаяся доля. При этом в сделку вошло лишь юрлицо с производственным оборудованием, а недвижимость новые собственники взяли в аренду у прежней команды, представляющей холдинг "Мико".
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.