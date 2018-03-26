Холдинг "Мико" может вернуть контроль над комбинатом "Родник"

Холдинг "Мико" может вернуть контроль над самарским водочным комбинатом "Родник". Об этом в интервью "Самарскому обозрению" сообщил генеральный директор комбината и ГК "Кристалл-Лефортово", планировавшего выкупить производство, Павел Сметана.

Структуры холдинга "Мико", бенефициаром которого называют депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, контролировали бизнес комбината "Родник" с 1990-х гг.

"В конце февраля 2018 года мы зафиксировали, что не сможем в обозримом будущем поддерживать производственную деятельность "Родника" и оформлять банковские гарантии. И чтобы не ухудшать его финансовое состояние в виде накопления новых долгов от простоя, принято решение о консолидации денежных средств для расчета с кредиторами и консервации предприятия, с перспективой в 2019 году что-то с ним сделать. Я в 2018 году, скорее всего, выйду из капитала "Родника", вернув долю продавцу", — заявил Павел Сметана.

По его словам, еще 1 марта стороны провели встречу и "наметили некий сценарий". "Я предложил расторгнуть договор продажи долей без возврата мне уплаченных 100 млн рублей. Эти деньги остаются у продавца в качестве компенсации за то, что мы не исполнили сделку до конца", — рассказал Павел Сметана, пояснив, что ответственность по долгам комбината остается на нем.

При этом он добавил, что с прошлой недели "возникло взаимное недопонимание" и "ситуация может развернуться по сценарию корпоративного конфликта".

Из интервью становится ясно в чем это проявилось - неизвестные лица блокировали отгрузку продукции завода, а само предприятие было обесточено.

За этими действиями, по словам Сметаны, стоят владельцы недвижимости завода — группы акционеров, владеющих контрольным пакетом "Родника", которым предприятие задолжало около 120 млн рублей.

Он также сообщил, что принял решение о сокращении персонала — 650 сотрудников. Им предложено увольнение по соглашению сторон, и параллельно всех работников уведомили о сокращении.

"Совокупный объем обязательств, которые нам предстоит закрыть, на 1 марта оценивался в сумму более 3 млрд рублей. Оборотных активов на это хватает. Это дебиторская задолженность, остатки продукции, продукция, которая еще будет произведена. У нас есть остаток акцизных марок, которые можно использовать, превратить их в готовую продукцию и отгрузить потребителям", — говорит Сметана.

Он пояснил, что окончательно остановить завод планируется до конца марта, "но в свете ряда причин эти сроки могут скорректироваться".

Напомним, самарский комбинат "Родник" не функционировал с начала 2014 г. до осени 2016 года. В 2014 г. Росалкогольрегулирование и правоохранительные органы обнаружили на предприятии масштабные нарушения, после чего оно лишилось лицензий на производство и поставку алкогольной продукции.

В середине июля 2016 г. пост руководителя комбината занял Павел Сметана. А уже в начале августа он вошел в капитал компании, получив 49% долей в ООО "СК "Родник".

Практически сразу после смены собственников предприятия — 27 июля 2016 г. — Росалкогольрегулирование возобновило лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной продукции ООО "СК "Родник". В октябре 2016 г. компания получила лицензию и на закупку, хранение и поставку.

Сам Сметана в интервью пояснил, что 49% акций "Родника" покупалось за 350 млн руб. с оплатой в течение трех лет. По условиям договора, после вывода завода на стабильную работу, должна была выкупаться оставшаяся доля. При этом в сделку вошло лишь юрлицо с производственным оборудованием, а недвижимость новые собственники взяли в аренду у прежней команды, представляющей холдинг "Мико".