С конвейера сошел тысячный автомобиль Lada Vesta CNG

Резидент технопарка "Жигулевская долина", компания "АТС-АВТО" выпустила тысячный автомобиль Lada Vesta CNG, сообщила пресс-служба технопарка.

Сборка флагманской модели Lada производится в Ижевске, а ее переоборудование до битопливной версии ведется силами компании "АТС-АВТО" на собственном производстве в Тольятти.

Напомним, производство первого в России серийного легкового автомобиля, использующего в качестве топлива бензин или метан, началось летом 2017 года.

Как отметил руководитель технопарка "Жигулевская долина" Денис Жидков, группа компаний "АТС", в состав которой входит "АТС — АВТО", является резидентом технопарка с 2016 года.

"За время нашего сотрудничества можно отметить быстрые темпы развития компании как в плане разработок для газомоторной отрасли, так и в плане вывода продукта на рынок. — сказал он. — Автомобиль Lada Vesta CNG за семь месяцев со старта производства перешагнул рубеж в 1000 выпущенных авто, что для мелкосерийного производства очень хорошая цифра. На автомобиль сохраняются все гарантии производителя, а удорожание относительно бензиновой версии (благодаря поддержке государства) составило всего 30 тыс. рублей".

Как сообщает технопарк, в компании не ограничиваются разработками и производством автомобилей. На территории "Жигулевской долины" силами компании "АТС-АВТО" ведется обучение работников дилерской сети Lada, через которую реализуются метановые Lada Vesta. Все специалисты по окончанию обучения проходят тестирование, получая сертификат, позволяющий проводить установку и обслуживание газо-баллонного оборудования.

Кроме производства битопливных автомобилей группа компаний "АТС" работает по направлениям: разработка и производство передвижных газовых заправщиков, разработка и проектирование АГНКС, перевод частного транспорта на природный газ — проект "ЭКО ТАКСИ".