С конвейера сошел тысячный автомобиль Lada Vesta CNG

Резидент технопарка "Жигулевская долина", компания "АТС-АВТО" выпустила тысячный автомобиль Lada Vesta CNG, сообщила пресс-служба технопарка.
Сборка флагманской модели Lada производится в Ижевске, а ее переоборудование до битопливной версии ведется силами компании "АТС-АВТО" на собственном производстве в Тольятти.
Напомним, производство первого в России серийного легкового автомобиля, использующего в качестве топлива бензин или метан, началось летом 2017 года.
Как отметил руководитель технопарка "Жигулевская долина" Денис Жидков, группа компаний "АТС", в состав которой входит "АТС — АВТО", является резидентом технопарка с 2016 года.
"За время нашего сотрудничества можно отметить быстрые темпы развития компании как в плане разработок для газомоторной отрасли, так и в плане вывода продукта на рынок. — сказал он. — Автомобиль Lada Vesta CNG за семь месяцев со старта производства перешагнул рубеж в 1000 выпущенных авто, что для мелкосерийного производства очень хорошая цифра. На автомобиль сохраняются все гарантии производителя, а удорожание относительно бензиновой версии (благодаря поддержке государства) составило всего 30 тыс. рублей".
Как сообщает технопарк, в компании не ограничиваются разработками и производством автомобилей. На территории "Жигулевской долины" силами компании "АТС-АВТО" ведется обучение работников дилерской сети Lada, через которую реализуются метановые Lada Vesta. Все специалисты по окончанию обучения проходят тестирование, получая сертификат, позволяющий проводить установку и обслуживание газо-баллонного оборудования.
Кроме производства битопливных автомобилей группа компаний "АТС" работает по направлениям: разработка и производство передвижных газовых заправщиков, разработка и проектирование АГНКС, перевод частного транспорта на природный газ — проект "ЭКО ТАКСИ".
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.