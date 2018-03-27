На АвтоВАЗе обсудили возможность производства электромобиля Zetta

АвтоВАЗ с официальным визитом посетила делегация под руководством заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олега Бочкарева.
Во время визита делегация посетила линию сборки автомобиля Kalina, а также выставочный зал музея АвтоВАЗа, где ей были продемонстрированы образцы техники специального назначения.
После этого прошло совещание на тему "Автомобили специального назначения", в котором приняли участие председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов, депутат Государственной думы Владимир Бокк, и.о. министра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков, представители федеральных министерств и силовых структур.
В ходе совещания обсуждался вопрос о выпуске техники для людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности рассматривался проект электромобиля компании Zetta, а также организация производства автомобилей Lada с ручным управлением.
На совещании было одобрено предложение о реализации на территории Самарской области пилотного проекта по производству спецтехники для инвалидов.
Также обсуждался вопрос о производстве спецтехники для силовых структур на базе автомобилей Lada. Рядом силовых ведомств высказано намерение о закупке спецтехники производства компании "ВАЗинтерсервис", которая специализируется на выпуске автомобилей на базе моделей АвтоВАЗа.
В конце визита представители Минпромторга РФ и и. о. министра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков посетили тольяттинскую площадку компании "Отто Бокк", которая специализируется на производстве средств реабилитации для инвалидов. Там обсуждался вопрос повышения локализации изделий компании на территории Самарской области.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.