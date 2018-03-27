На АвтоВАЗе обсудили возможность производства электромобиля Zetta

АвтоВАЗ с официальным визитом посетила делегация под руководством заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олега Бочкарева.

Во время визита делегация посетила линию сборки автомобиля Kalina, а также выставочный зал музея АвтоВАЗа, где ей были продемонстрированы образцы техники специального назначения.

После этого прошло совещание на тему "Автомобили специального назначения", в котором приняли участие председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов, депутат Государственной думы Владимир Бокк, и.о. министра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков, представители федеральных министерств и силовых структур.

В ходе совещания обсуждался вопрос о выпуске техники для людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности рассматривался проект электромобиля компании Zetta, а также организация производства автомобилей Lada с ручным управлением.

На совещании было одобрено предложение о реализации на территории Самарской области пилотного проекта по производству спецтехники для инвалидов.

Также обсуждался вопрос о производстве спецтехники для силовых структур на базе автомобилей Lada. Рядом силовых ведомств высказано намерение о закупке спецтехники производства компании "ВАЗинтерсервис", которая специализируется на выпуске автомобилей на базе моделей АвтоВАЗа.

В конце визита представители Минпромторга РФ и и. о. министра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков посетили тольяттинскую площадку компании "Отто Бокк", которая специализируется на производстве средств реабилитации для инвалидов. Там обсуждался вопрос повышения локализации изделий компании на территории Самарской области.