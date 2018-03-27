В регионе установлен размер штрафов за торговлю рыбой вне установленных мест

Во вторник, 27 марта, на заседании Самарской губернской думы в двух чтениях приняты поправки в областной закон "Об административных нарушениях".
Изменения касаются усиления административной ответственности за организацию и торговлю вне установленных мест. Разработчики законопроекта предлагают установить штрафы для лиц, которые торгуют рыбой и прочей продукцией рыболовства и рыбоводства (в том числе и ракообразными) на территории общего пользования вне установленных мест торговли.
Так, за розничную торговлю данной продукцией граждане могут получить штраф от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб., должностные лица - 15-30 тыс. руб. и юридические лица - 15-45 тыс. рублей.
За организацию розничной торговли вне установленных мест они получат 4,5 тыс. руб., 40 тыс. руб. и 75 тыс. руб., соответственно.
За повторное нарушение граждане должны будут заплатить штраф в размере 5 тыс. руб., должностные лица - 50 тыс. руб., а юрлица - 100 тыс. рублей.
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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки