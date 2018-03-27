В регионе установлен размер штрафов за торговлю рыбой вне установленных мест

Во вторник, 27 марта, на заседании Самарской губернской думы в двух чтениях приняты поправки в областной закон "Об административных нарушениях".

Изменения касаются усиления административной ответственности за организацию и торговлю вне установленных мест. Разработчики законопроекта предлагают установить штрафы для лиц, которые торгуют рыбой и прочей продукцией рыболовства и рыбоводства (в том числе и ракообразными) на территории общего пользования вне установленных мест торговли.

Так, за розничную торговлю данной продукцией граждане могут получить штраф от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб., должностные лица - 15-30 тыс. руб. и юридические лица - 15-45 тыс. рублей.

За организацию розничной торговли вне установленных мест они получат 4,5 тыс. руб., 40 тыс. руб. и 75 тыс. руб., соответственно.

За повторное нарушение граждане должны будут заплатить штраф в размере 5 тыс. руб., должностные лица - 50 тыс. руб., а юрлица - 100 тыс. рублей.