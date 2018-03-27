16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские депутаты хотят изменить федеральный закон, разрешающий продажу алкоголя ночью в общепите Закон области по ограничению продажи алкоголя в общепите приведут в соответствие с федеральным Самарская область реструктуризует 12,2 млрд рублей госдолга Процедуру переселения из ветхого и аварийного жилья предлагают упростить Сельхозпроизводители и мотоциклисты предлагают снизить транспортный налог

Законотворчество Экономическая политика

В регионе установлен размер штрафов за торговлю рыбой вне установленных мест

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати

Во вторник, 27 марта, на заседании Самарской губернской думы в двух чтениях приняты поправки в областной закон "Об административных нарушениях".

Изменения касаются усиления административной ответственности за организацию и торговлю вне установленных мест. Разработчики законопроекта предлагают установить штрафы для лиц, которые торгуют рыбой и прочей продукцией рыболовства и рыбоводства (в том числе и ракообразными) на территории общего пользования вне установленных мест торговли.

Так, за розничную торговлю данной продукцией граждане могут получить штраф от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб., должностные лица - 15-30 тыс. руб. и юридические лица - 15-45 тыс. рублей.

За организацию розничной торговли вне установленных мест они получат 4,5 тыс. руб., 40 тыс. руб. и 75 тыс. руб., соответственно.

За повторное нарушение граждане должны будут заплатить штраф в размере 5 тыс. руб., должностные лица - 50 тыс. руб., а юрлица - 100 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Дмитриев 12 января 2018 16:40 Участников стратегической операции "Анадырь" освободят от транспортного налога

Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

Сергей Лапшин 29 ноября 2016 07:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Клавдия Латышева 23 июня 2015 02:58 В Самаре увеличат расстояние между точками продажи спиртного и соцобъектами до 100 метров

И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

Фото на сайте

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1