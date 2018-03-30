Финансовый блок АвтоВАЗа возглавит Алексей Бобров

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил кандидатуру нового исполнительного вице-президента по финансам — со 2 апреля этот пост займет Алексей Бобров, сообщает компания.
Он сменит Штефана Мауэрера, работавшего на этой позиции с 2015 г., который принял решение продолжить свою карьеру "вне периметра группы АвтоВАЗ".
"В период передачи полномочий до 1 мая 2018 года господин Мауэрер будет работать в должности старшего советника президента ПАО "АвтоВАЗ", — указывается в сообщении.
"Алексей Бобров, имеющий большой опыт в стратегической и оперативной работе, будет одним из ключевых участников реализации среднесрочного плана развития компании и обеспечит дальнейшее улучшение ее финансовых показателей. Все наши команды окажут ему в этом полную поддержку", — прокомментировал назначение президент АвтоВАЗа Николя Мор.
Алексей Бобров родился в 1977 году, закончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1999-м. С 1999 по 2010 год занимал управляющие должности в сфере финансов и аудита в московском офисе Ernst & Young, а также в офисах Lafarge в Москве и Париже. В 2010 г. перешел в компанию Michelin Group на должность финансового директора Michelin Russia, затем был повышен до финансового директора Michelin Eastern Europe. В январе 2017 г. занял позицию главного финансового директора в дочерней компании Michelin — Euromaster (Клермон-Ферран), которая управляет сетью из более 2 тыс. шинных и технических дилерских центров в 17 странах Европы. Женат, воспитывает двух дочерей.