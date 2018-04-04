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Автопром Машиностроение

ВС РФ описал верный способ взыскания компенсации за брак в автомобиле на примере АвтоВАЗа

МОСКВА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Верховный суд РФ отменил определение Самарского областного суда, который счел неправильным решение первой инстанции, взыскавшей с АвтоВАЗа 2,5 тыс. руб. за каждый день, пока компания не примет у своего клиента Данияра Таргинова бракованную Lada Priora, сообщает interfax.ru.

Апелляция в своем определении указала, что "взыскание неустойки на будущее время не допускается", а если ответчик тянет с исполнением соответствующего решения суда, то истец может предъявить дополнительные требования.

Однако судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ назвала этот подход ошибочным, напомнив, что прямо противоположная позиция сформулирована в п. 65 постановления пленума № 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств". Верный подход заключается в следующем: присуждая неустойку, суд в резолютивной части решения указывает ее сумму, исчисленную на дату вынесения решения, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. Окончательный же расчет, говорится в постановлении пленума, осуществляется судебным приставом-исполнителем или иными органами или организациями. Если у них есть сомнения, то они имеют право обратиться в суд за разъяснениями.

Процитировав постановление пленума, гражданская коллегия, кроме того, объяснила, почему такой подход правилен с точки зрения базовых норм гражданского законодательства. "В силу ст. 1 ГК участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения", — напомнили судьи ВС и констатировали, что из содержания этих норм следует, что защита нарушенного права потребителя (…) должна способствовать предупреждению аналогичных нарушений и стимулировать виновного участника гражданского оборота к надлежащему исполнению обязательств. "Решение этой задачи с учетом требования эффективности производства не может и не должно достигаться дополнительным возбуждением гражданских дел в суде", — резюмировала кассационная инстанция.

Апелляционное определение отменено в части неустойки на будущее, именно этот вопрос предстоит пересмотреть Самарскому облсуду. В остальном осталось в силе решение Красноглинского районного суда. Он обязал АвтоВАЗ принять у Таргинова бракованный автомобиль в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу и взыскал в общей сложности 809,97 тыс. руб. — более чем в два раза больше, чем стоила Lada Priora истца в момент покупки (353,5 тыс. руб.). В эту сумму среди прочего вошли цена автомобиля, разница между ней и стоимостью аналогичной машины, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф по закону о защите прав потребителей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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